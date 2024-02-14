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Hideo Kojima'nın Yeni Aksiyon Gizlilik Oyunu Physint İle İlgili Tüm Detaylar!

Hideo Kojima'nın Yeni Aksiyon Gizlilik Oyunu Physint İle İlgili Tüm Detaylar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 16:58

PlayStation tarafından gerçekleştirilen State of Play sunumunda, Hideo Kojima'nın yeni oyununa dair ilk detaylar öğrendik. Oyunun geliştirme süreci, Death Stranding 2 yayınlandıktan sonra başlayacak.

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Hideo Kojima, yeni oyununa dair ilk detayları State of Play sunumunda açıkladı.

Hideo Kojima, yeni oyununa dair ilk detayları State of Play sunumunda açıkladı.

Yeni oyunlara dair birçok detay gördüğümüz State of Play Ocak ayı sunumunda, Kojima'dan da bir sürpriz geldi. Yeni bir aksiyon gizlilik oyunu üzerine çalışmalara başlayacağını söyleyen Kojima, oyuna dair ilk ipuçlarını da oyuncularla paylaştı.

Kojima, Metal Gear Solid serisinin ruhani devamını yapacak.

Kojima, Metal Gear Solid serisinin ruhani devamını yapacak.

Oyun ile ilgili açıklanan ilk detaylar bu yapımın bir aksiyon ve casusluk temasına sahip olacak. Bu temayı daha önce Metal Gear Solid oyunlarında ustalıkla kullanan Kojima, hayranlarını umutlandırdı. Birçok oyuncu tarafından 'Metal Gear Solid'in ruhani devamı' olarak nitelendirilen bu yapımın geliştirme aşaması ise henüz başlamadı.

Physint'in yapım aşaması Death Stranding 2'den sonra başlayacak.

Physint'in yapım aşaması Death Stranding 2'den sonra başlayacak.

Kojima'nın şu an üzerinde çalıştığı en büyük yapım Death Stranding'in devam oyunu. 2025 yılında çıkması planlanan Death Stranging 2 On the Beach'in hemen ardından Physint'in geliştirme aşaması başlayacak.

Alışılmışın dışında bir oyun olacak.

Alışılmışın dışında bir oyun olacak.

Kojima'nın açıklamalarına göre Physint, farklı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Film ve oyun arasındaki çizgiyi kırarak alışılmışın dışında bir yapım ile karşımıza çıkacak. Ayrıca teknolojiyi de sonuna kadar kullanacak bu oyunda birçok yıldız oyuncuyu da göreceğiz.

Physinyt'i görmemiz uzun yıllar alabilir.

Physinyt'i görmemiz uzun yıllar alabilir.

Bu oyunun yapım aşamasının henüz başlamadığını biliyoruz. Death Stranding 2'nin çıkışına da yaklaşık 1 yıl olduğunu varsayarsak, Physint'i görmemiz uzun yıllar sürebilir. Oyunun geliştirme sürecini de hesaba katarsak, PlayStation 6 nesli ile birlikte çıkması yüksel ihtimal.

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