Hideo Kojima'nın Yeni Aksiyon Gizlilik Oyunu Physint İle İlgili Tüm Detaylar!
Hideo Kojima'nın Yeni Aksiyon Gizlilik Oyunu Physint İle İlgili Tüm Detaylar!
PlayStation tarafından gerçekleştirilen State of Play sunumunda, Hideo Kojima'nın yeni oyununa dair ilk detaylar öğrendik. Oyunun geliştirme süreci, Death Stranding 2 yayınlandıktan sonra başlayacak.
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Hideo Kojima, yeni oyununa dair ilk detayları State of Play sunumunda açıkladı.
Kojima, Metal Gear Solid serisinin ruhani devamını yapacak.
Physint'in yapım aşaması Death Stranding 2'den sonra başlayacak.
Alışılmışın dışında bir oyun olacak.
Physinyt'i görmemiz uzun yıllar alabilir.
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