Hideo Kojima'nın Yeni Aksiyon Gizlilik Oyunu Physint İle İlgili Tüm Detaylar!

Oyun ile ilgili açıklanan ilk detaylar bu yapımın bir aksiyon ve casusluk temasına sahip olacak. Bu temayı daha önce Metal Gear Solid oyunlarında ustalıkla kullanan Kojima, hayranlarını umutlandırdı. Birçok oyuncu tarafından 'Metal Gear Solid'in ruhani devamı' olarak nitelendirilen bu yapımın geliştirme aşaması ise henüz başlamadı.