PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Marvel's Spider-Man 2 Satış Rakamlarında 10 Milyona Ulaştı!
PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Marvel's Spider-Man 2 Satış Rakamlarında 10 Milyona Ulaştı!
Insomniac Games'in yeni oyunu Marvel's Spider-Man 2'den satış rakamlarına dair ilk açıklama geldi.
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Marvel's Spider-Man 2, 10 milyon satış sayısına ulaştı.
Spider-Man 2, Sony'nin 24 saatte en hızlı satış yapan oyunu.
İlk oyunun satış sayısına yaklaştı.
Spider-Man 2, 300 milyon dolara geliştirilmişti.
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