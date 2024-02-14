PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Marvel's Spider-Man 2 Satış Rakamlarında 10 Milyona Ulaştı!

Marvel's Spider-Man 2, çıktığı gün 2,5 milyon kopya satmayı başarmıştı. 24 saatte ulaştığı bu satış sayısı da PlayStation'a yeni bir rekor getirmiş oldu. Böylelikle Spider-Man 2, God of War Ragnarok'u geçerek, PlayStation markasının en hızlı satış yapan oyunu oldu.