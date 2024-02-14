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PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Marvel's Spider-Man 2 Satış Rakamlarında 10 Milyona Ulaştı!

PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Marvel's Spider-Man 2 Satış Rakamlarında 10 Milyona Ulaştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 16:14

Insomniac Games'in yeni oyunu Marvel's Spider-Man 2'den satış rakamlarına dair ilk açıklama geldi.

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Marvel's Spider-Man 2, 10 milyon satış sayısına ulaştı.

Marvel's Spider-Man 2, 10 milyon satış sayısına ulaştı.

Sony'nin yeni açıkladığı verilere göre Spider-Man 2, toplamda 10 milyon kopya sattı. Ayrıca Spider-Man 2, satış sürecinin ilk 11 gününde, 5 milyon kopya satmayı da başardı. 2023'ün Ekim ayında çıkan yapım, 4 Şubat 2024 tarihinde 10 milyon satış barajını geçti.

Spider-Man 2, Sony'nin 24 saatte en hızlı satış yapan oyunu.

Spider-Man 2, Sony'nin 24 saatte en hızlı satış yapan oyunu.

Marvel's Spider-Man 2, çıktığı gün 2,5 milyon kopya satmayı başarmıştı. 24 saatte ulaştığı bu satış sayısı da PlayStation'a yeni bir rekor getirmiş oldu. Böylelikle Spider-Man 2, God of War Ragnarok'u geçerek, PlayStation markasının en hızlı satış yapan oyunu oldu.

İlk oyunun satış sayısına yaklaştı.

İlk oyunun satış sayısına yaklaştı.

Marvel's Spider-Man 2, 10 milyonluk satış sayısı ile ilk oyuna yaklaştı. 2018 yılında çıkan ilk yapım, bir yılda 14 milyon civarında bir satış sayısı elde etmişti. Spider-Man 2 ise sadece 3.5 ayda 10 milyon satış barajını geçmeyi başardı.

Spider-Man 2, 300 milyon dolara geliştirilmişti.

Spider-Man 2, 300 milyon dolara geliştirilmişti.

Spider-Man 2 toplamda 300 milyon dolara geliştirildi. Oyunun yapım maliyetini çıkarması için de en az 7 milyon kopya satması gerekiyordu. Çıkışından bu yana geçen 4 ayda 10 milyon satış sayısını yakalayan yapım, hedefine ulaşmayı başardı.

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