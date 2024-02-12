Sony Getirmezse Biz Yaparız Dediler: Resmi Olmayan Marvel's Spider-Man 2 PC Modu Oynanabilir Durumda
Sony Getirmezse Biz Yaparız Dediler: Resmi Olmayan Marvel's Spider-Man 2 PC Modu Oynanabilir Durumda
20 Ekim 2023 tarihinde çıkan ve seriyi devam ettiren Marvel's Spider-Man 2 için çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda mod yapımcısı bir grup, oyunun resmi olmayan PC portu için kolları sıvadığını söylemişti. Şimdi ise bu mod tamamen oynanabilir durumda ve hatta sistem gereksinimleri bile belli oldu!
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Marvel's Spider-Man 2 güzel bir çıkış yakalamıştı.
Sony tarafından ses seda kesilince işi mod yapımcıları devraldı.
1080P 60 FPS oynamak için RTX 2070 gerekiyor.
Bakalım Sony ve Insomniac bu duruma ne diyecek?
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