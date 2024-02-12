Sony Getirmezse Biz Yaparız Dediler: Resmi Olmayan Marvel's Spider-Man 2 PC Modu Oynanabilir Durumda

2023'ün Kasım ayında çıkan Marvel's Spider-Man 2, oyuncular tarafından sevildi ve güzel bir oyun olarak görüldü. Ayrıca birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. Ancak ne geliştiricisi Insomniac Games'ten ne de yayıncı Sony tarafından PC tarafı hakkında bir yorum yapılmamıştı.