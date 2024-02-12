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Sony Getirmezse Biz Yaparız Dediler: Resmi Olmayan Marvel's Spider-Man 2 PC Modu Oynanabilir Durumda

Sony Getirmezse Biz Yaparız Dediler: Resmi Olmayan Marvel's Spider-Man 2 PC Modu Oynanabilir Durumda

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:31

20 Ekim 2023 tarihinde çıkan ve seriyi devam ettiren Marvel's Spider-Man 2 için çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda mod yapımcısı bir grup, oyunun resmi olmayan PC portu için kolları sıvadığını söylemişti. Şimdi ise bu mod tamamen oynanabilir durumda ve hatta sistem gereksinimleri bile belli oldu!

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Marvel's Spider-Man 2 güzel bir çıkış yakalamıştı.

Marvel's Spider-Man 2 güzel bir çıkış yakalamıştı.

2023'ün Kasım ayında çıkan Marvel's Spider-Man 2, oyuncular tarafından sevildi ve güzel bir oyun olarak görüldü. Ayrıca birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. Ancak ne geliştiricisi Insomniac Games'ten ne de yayıncı Sony tarafından PC tarafı hakkında bir yorum yapılmamıştı.

Sony tarafından ses seda kesilince işi mod yapımcıları devraldı.

Sony tarafından ses seda kesilince işi mod yapımcıları devraldı.

Resmi Marvel's Spider-Man 2 PC portundan herhangi bir ses seda gelmeyince mod yapımcıları devreye girmişti ve oyunun resmi olmayan bir PC portunu yapmaya başlamışlardı. Şimdi ise o port tamamen oynanabilir durumda ve hatta sistem gereksinimleri bile açıklandı.

1080P 60 FPS oynamak için RTX 2070 gerekiyor.

1080P 60 FPS oynamak için RTX 2070 gerekiyor.

Resmi olmayan bu PC modunda yer alan sistem gereksinimleri gözümüze biraz yüksek gelse bile oyunun muhteşem bir optimizasyona sahip olmayacağını da biliyoruz. Bu sebeple yayınlanan sistem gereksinimleri de idare eder durumda.

Bakalım Sony ve Insomniac bu duruma ne diyecek?

Bakalım Sony ve Insomniac bu duruma ne diyecek?

Resmi olmayan bir şekilde PC tarafına gelen Marvel's Spider-Man 2 için yetkililerden nasıl bir açıklama gelecek merak konusu oldu. Herhangi bir davanın şimdilik bahsi geçmiyor.

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