EA'nin Bıraktığı FIFA Oyunlarının İsim Hakları 2K Games'e Geçmiş Olabilir!

Bir açıdan bakıldığında spor oyunlarıyla haşır neşir olan 2K Games bu iş için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Bunun yanında elimizdeki şey yalnızca bir söylentiden ibaret. Bir diğer yandan ise FIFA eski isim hakkı sahibi EA Games'e sunduğu anlaşmada her dört yıl için 1 milyon dolar ücret istemişti.