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EA'nin Bıraktığı FIFA Oyunlarının İsim Hakları 2K Games'e Geçmiş Olabilir!

EA'nin Bıraktığı FIFA Oyunlarının İsim Hakları 2K Games'e Geçmiş Olabilir!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 13:10

Oyun dünyasında futbol denince akla gelen ilk serilerden olan FIFA, EA'nin isim haklarını bırakmasıyla bir nevi öksüz kalmıştı desek yeridir. FIFA'nın isim hakları için iddiaya göre bambaşka bir şirket harekete geçti.

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FIFA ile EA Games arasındaki savaş sonrası EA Games kendi futbol oyunu markaları EA Sports FC 24'ü yaratmıştı.

FIFA ile EA Games arasındaki savaş sonrası EA Games kendi futbol oyunu markaları EA Sports FC 24'ü yaratmıştı.

FIFA'nın isim haklarının yenilenmesi için EA Games'ten talep ettiği para şirket cephesinde kabul görmemiş, EA Games ise yıllardır getirdikleri bilgi birikimlerini EA Sports FC 24 ile konuşturmaya karar vermişti.

Öyle ki FIFA başkanı EA Games'in bu kararı sonrasında epey sert konuşmuştu.

FIFA oyunlarının isim hakkı hala boştayken ortaya atılan bir iddia herkesi heyecanlandırdı.

FIFA oyunlarının isim hakkı hala boştayken ortaya atılan bir iddia herkesi heyecanlandırdı.

Bu zamana kadarki isabetli sızıntı ve tahminleri ile bilinen Kurakasis tarafından ortaya atılan yeni iddialara göre NBA 2K ve WWE 2K gibi spor oyunlarıyla bilinen 2K Games FIFA oyunları için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç almayı başarmış. Kısacası FIFA serisi yakında 2K Games imzasıyla geri dönebilir.

2K Games'in bu anlaşmayı ne kadara mal ettiği ise merak konusu. Elbette tüm bunların henüz söylenti olduğunu da hatırlamakta fayda var.

2K Games'in bu anlaşmayı ne kadara mal ettiği ise merak konusu. Elbette tüm bunların henüz söylenti olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Bir açıdan bakıldığında spor oyunlarıyla haşır neşir olan 2K Games bu iş için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Bunun yanında elimizdeki şey yalnızca bir söylentiden ibaret. Bir diğer yandan ise FIFA eski isim hakkı sahibi EA Games'e sunduğu anlaşmada her dört yıl için 1 milyon dolar ücret istemişti.

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