EA'nin Bıraktığı FIFA Oyunlarının İsim Hakları 2K Games'e Geçmiş Olabilir!
EA'nin Bıraktığı FIFA Oyunlarının İsim Hakları 2K Games'e Geçmiş Olabilir!
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FIFA ile EA Games arasındaki savaş sonrası EA Games kendi futbol oyunu markaları EA Sports FC 24'ü yaratmıştı.
FIFA oyunlarının isim hakkı hala boştayken ortaya atılan bir iddia herkesi heyecanlandırdı.
2K Games'in bu anlaşmayı ne kadara mal ettiği ise merak konusu. Elbette tüm bunların henüz söylenti olduğunu da hatırlamakta fayda var.
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