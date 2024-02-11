Hologram Pavyondan Vali Kebabı Gibi Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Hologram Pavyondan Vali Kebabı Gibi Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da boş durmayıp favori oyunlarını mizahla harmanlayarak birbirinden komik yorumlarıyla sahnedeler. Gelin haftanın en komik Steam yorumlarına bir göz atıp pazartesi sendromunun kucağındaki pazar günümüzü şenlendirelim.
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1. Vahşi kapitalizm böyle bir şey mi?
2. Dokunduğunu altına dönüştüren Midas'ın ibretlik hikayesine modern bir yorum.
3. İstanbul Simulator.
4. Yengeye Bonnie dedin usta...
5. FM'ciliğin şanındandır, o oyun muhakkak her sene alınır.
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6. Benzetme harika değil mi?
7. İşte bu yüzden wonderkid bulmak çok önemli.
8. Bazen attan ayar falan da yiyoruz, kırıcı oluyor.
9. Bu yorum beni paramparça etti.
10. Judy evin barkın yok mu?
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11. Bu duygusal şiirin ardından haftaya görüşmek üzere!
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