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Hologram Pavyondan Vali Kebabı Gibi Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Hologram Pavyondan Vali Kebabı Gibi Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
11.02.2024 - 12:27

Oyuncular bu hafta da boş durmayıp favori oyunlarını mizahla harmanlayarak birbirinden komik yorumlarıyla sahnedeler. Gelin haftanın en komik Steam yorumlarına bir göz atıp pazartesi sendromunun kucağındaki pazar günümüzü şenlendirelim.

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1. Vahşi kapitalizm böyle bir şey mi?

1. Vahşi kapitalizm böyle bir şey mi?

Oyun: Lethal Company

2. Dokunduğunu altına dönüştüren Midas'ın ibretlik hikayesine modern bir yorum.

2. Dokunduğunu altına dönüştüren Midas'ın ibretlik hikayesine modern bir yorum.

Oyun: Helldivers 2

3. İstanbul Simulator.

3. İstanbul Simulator.

Oyun: 100 Asian Cats

4. Yengeye Bonnie dedin usta...

4. Yengeye Bonnie dedin usta...

Oyun: Red Dead Redemption 2

5. FM'ciliğin şanındandır, o oyun muhakkak her sene alınır.

5. FM'ciliğin şanındandır, o oyun muhakkak her sene alınır.

Oyun: Football Manager 2024

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6. Benzetme harika değil mi?

6. Benzetme harika değil mi?

Oyun: Enshrouded

7. İşte bu yüzden wonderkid bulmak çok önemli.

7. İşte bu yüzden wonderkid bulmak çok önemli.

Oyun: Football Manager 2024

8. Bazen attan ayar falan da yiyoruz, kırıcı oluyor.

8. Bazen attan ayar falan da yiyoruz, kırıcı oluyor.

Oyun: The Witcher 3

9. Bu yorum beni paramparça etti.

9. Bu yorum beni paramparça etti.

Oyun: We Were Here Together

10. Judy evin barkın yok mu?

10. Judy evin barkın yok mu?

Oyun: Cyberpunk 2077

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11. Bu duygusal şiirin ardından haftaya görüşmek üzere!

11. Bu duygusal şiirin ardından haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Escape the Backrooms

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