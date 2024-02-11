Tarih Dersini Assassin’s Creed İle Anlatan Muhteşem Öğretmenin Öğrencisi Olmak İsteyeceksiniz
Tarih Dersini Assassin’s Creed İle Anlatan Muhteşem Öğretmenin Öğrencisi Olmak İsteyeceksiniz
Tamam Assassin’s Creed tarihi konuları işliyor ancak bir okul içerisinde tarih dersine konu olacağı hiç aklımıza gelmezdi doğrusu! TikTok üzerinde 2.3 milyon izlenen bu tarih öğretmeninin nasıl Assassin’s Creed oynayarak ders verdiğini gelin birlikte görelim.
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Assassin’s Creed serisi tarihi detaylarıyla ön plana çıkan bir seri.
Mr. Mahathey isimli TikTok kullanıcısı bu öğretmen, Assassin's Creed ile öğrencilerine tarih dersi veriyor.
Görüntüler ise Termopylae Muharebesinden geliyor.
Bizim böyle öğretmenlerimiz olur mu?
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