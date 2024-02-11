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Tarih Dersini Assassin’s Creed İle Anlatan Muhteşem Öğretmenin Öğrencisi Olmak İsteyeceksiniz

Tarih Dersini Assassin’s Creed İle Anlatan Muhteşem Öğretmenin Öğrencisi Olmak İsteyeceksiniz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 10:06

Tamam Assassin’s Creed tarihi konuları işliyor ancak bir okul içerisinde tarih dersine konu olacağı hiç aklımıza gelmezdi doğrusu! TikTok üzerinde 2.3 milyon izlenen bu tarih öğretmeninin nasıl Assassin’s Creed oynayarak ders verdiğini gelin birlikte görelim.

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Assassin’s Creed serisi tarihi detaylarıyla ön plana çıkan bir seri.

Assassin’s Creed serisi tarihi detaylarıyla ön plana çıkan bir seri.

Özellikle gerçek dönem tarihlerini alarak kendi senaryosuna yediren ve tarihi karakterleri, olayları ve bilgileri de aktarmayı ihmal etmeyen Assassin’s Creed serisi, bir okula konuk olmuş ve bu tarih öğretmeni öğrencilerine çok güzel bir eğitim veriyor!

Mr. Mahathey isimli TikTok kullanıcısı bu öğretmen, Assassin's Creed ile öğrencilerine tarih dersi veriyor.

Görüntüler ise Termopylae Muharebesinden geliyor.

Görüntüler ise Termopylae Muharebesinden geliyor.

Öğretmenin Assassin's Creed Odyssey oyununda gösterdiği Termopylae Muharebesi, aynı zamanda okullarda okutulan bir tarih dersi konusu olarak biliniyor. Öğrenciler ise hem şaşkın hem de çok mutlu görünüyor!

Bizim böyle öğretmenlerimiz olur mu?

Bizim böyle öğretmenlerimiz olur mu?

Elbette bu tek ve ilk örnek değil. Daha önce de video oyunlarını kullanarak öğrencilerine ders anlatan birçok öğretmenin videosuna denk gelmiştik. Özellikle Assassin's Creed oyunları ise tarihe yakınlık açısından tercih edilen ilk seri olarak göze çarpıyor.

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