Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Serinin En Hareketlisi: Battlefield 2042 İle İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

Serinin En Hareketlisi: Battlefield 2042 İle İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:45

Yıllardır süregelen Battlefield macerası, Battlefield 2042 ile devam ediyor. Bu seriye ilk defa giriş yapmak isteyen veya oyun hakkında bilgi edinmek isteyenler için de küçük bir rehber hazırladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Battlefield 2042'nin çıkışı ve genel detayları

1. Battlefield 2042'nin çıkışı ve genel detayları

Battlefiedl 2042, bundan 3 yıl önce piyasaya sürüldü. 2021'in sonlarında çıkan yapım, hikâye modundan sıyrılıp tamamen çok oyunculu deneyime yönelme kararı verdi. Bu karar her ne kadar bir kesim oyuncuyu rahatsız etse de oyun sadece Multiplayer bir şekilde çıktı.

2. Çıkışındaki problemler tamamen düzeltildi.

2. Çıkışındaki problemler tamamen düzeltildi.

Battlefield 2042, çıkışı ile birlikte birçok sorunu beraberinde getirmişti. Optimizasyon sorunları ve irili ufaklı birçok bug, oyunun ilk dönemlerinde oyuncuların en çok şikayet ettiği konulardan birisiydi. Tabii Electronic Arts oyuncuların geri dönüşlerini dikkate alarak oyunu epey bir toparladı. Şu anda oyun ile iligi problemlerin neredeyse tamamı çözülmüş durumda.

3. Silah çeşitliliği ve modifikasyon seçenekleri.

3. Silah çeşitliliği ve modifikasyon seçenekleri.

Battlefield 2042, silahlar konusunda yeterli çeşitliliğe sahip. Modern dünyadaki çoğu silah oyunda yer buluyor. Bunun yanında klasikleşmiş silahlar da kullanılabilir bir durumda. Oyundaki silahlarınızı da menüye girmeden tek tuşla modifiye edebiliyorsunuz. Bu da oynanıştaki akıcılığı ve tempoyu düşürmeden silahlarınızı istediğiniz şekilde değiştirmenize olanak sağlıyor.

4. Sınıflar ve özellikleri.

4. Sınıflar ve özellikleri.

Battlefield 2042, daha önceki oyunlarda yer alan sınıf türlerini bünyesinde barındırıyor. Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere 4 farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıflar içerisinde de farklı karakterler mevcut. Sınıflara bağlı olmak üzere toplamda 14 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin her birinin de kendine has bir özelliği var. Bu karakterler ise şu şekilde:

Assault

  • Dozer

  • Mackay

  • Sundance

  • Zain

Engineer

  • Boris

  • Crawford

  • Lis

Support

  • Angel 

  • Falek

  • Irish

Recon

  • Blasco

  • Casper

  • Paik

  • Rao

5. Haritalar ve doğa olayları.

5. Haritalar ve doğa olayları.

Battlefield 2042, çeşitli temalarda 13 farklı haritaya sahip. Daha önceki Battlefield oyunlarında olduğu gibi bu haritalardaki birçok yapı yıkılabilir. Ayrıca oyun içerisinde sizi içine çekebilecek fırtınalar da var. Yıldırım, yağmur gibi diğer doğal olaylar da oyunun haritalarında belirebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çeşitli oyun modları

6. Çeşitli oyun modları

Battlefield 2042, oyun modları konusunda da yeterli çeşitliliğe sahip. Oyunda nostalji yaşamak isteyenler veya adrenalini sonuna kadar hissetmek isteyenler için farklı modlar mevcut. Bu modların listesi ise şu şekilde:

  • Conquest: Battlefield severlerin yakından tanıdığı bu mod, blzleri geniş bir haritada çarpıştırıyor. Rakip takımla savaşarak bölgelerin kontrolünü elimizde tutma savaşı veriyoruz. Karşılaşmanın sonunda da en çok puanı kazanan takım galip geliyor. 

  • Breaktrough: Conquest'e nazaran daha küçük bir haritada oynadığımız bu mod, oyuna alışmak için iyi bir seçenek olabilir. Bu modda belirlenen alanı ele geçirip bir sonraki bölgeye geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de rakip takım sizin takımınızdan belirli sayıda oyuncuyu öldürürse kaybetmiş sayılıyorsunuz.

  • Portal: Portal oyuncuların özelleştirilmiş modlarla oynadığı bir oyun modu. Serinin önceki oyunlarındaki silahları kullanabildiğiniz veya sadece belirli silahlarla savaşabildiğiniz modlar yapabiliyorsunuz. Buradaki çeşitlilik tamamen oyuncuların hayal gücüne kalmış durumda.

  • Team Deathmatch: Çok oyunculu oyunların neredeyse tamamında olan takımlı ölüm savaşı. İki takımın kıyasıya savaştığı ve yüksek puanı alanın kazandığı bir oyun türü. 

  • Hazard Zone: Bu modda oyun bizleri bir haritaya bırakıyor. Bu haritada da normal oyuncular ve botlar bulunuyor. Bize verilen süre içerisinde toplayabileceğimiz kadar veri kartını toplamamız gerekiyor. Ardından süre dolmadan haritadan ayrılmanız gerekiyor.

7. Oyuncuların yorumları da negatiften pozitife dönmüş durumda.

7. Oyuncuların yorumları da negatiften pozitife dönmüş durumda.

Oyunun ilk incelemeleri her ne kadar negatif olsa da, gün geçtikce bu durum tersine dönmeye başladı. Battlefield 2042 için yayınlanan son kullanıcı incelemeleri olumlu yönde ilerlemekte.

8. Bunun sebebi de Battlefield 2042'nin hatalarından ders çıkarması.

8. Bunun sebebi de Battlefield 2042'nin hatalarından ders çıkarması.

Battlefield 2042 kötü bir çıkış dönemi geçirse de bu süreçte birçok hatasını düzeltmeyi başardı. Bununla birlikte birçok yeni özellik ve eklentiyi de güncellemelerle oyuna eklemeye devam ediyor.

9. Hızlı bir rekabetçi oyun arayışındaysanız, Battlefield 2042'ye bir şans vermelisiniz.

9. Hızlı bir rekabetçi oyun arayışındaysanız, Battlefield 2042'ye bir şans vermelisiniz.

Hızlı oyun yapısı, rekabetçi modları, haritaları ve silahları ile Battlefield 2042 eğlenceli ve kendini tazeleyen bir yapım. Battlefield dünyasını seviyorsanız veya seriye giriş yapmak istiyorsanız, Battlefield 2042'ye bir şans verin derim.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?