Serinin En Hareketlisi: Battlefield 2042 İle İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz
Serinin En Hareketlisi: Battlefield 2042 İle İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz
Yıllardır süregelen Battlefield macerası, Battlefield 2042 ile devam ediyor. Bu seriye ilk defa giriş yapmak isteyen veya oyun hakkında bilgi edinmek isteyenler için de küçük bir rehber hazırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Battlefield 2042'nin çıkışı ve genel detayları
2. Çıkışındaki problemler tamamen düzeltildi.
3. Silah çeşitliliği ve modifikasyon seçenekleri.
4. Sınıflar ve özellikleri.
5. Haritalar ve doğa olayları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Çeşitli oyun modları
7. Oyuncuların yorumları da negatiften pozitife dönmüş durumda.
8. Bunun sebebi de Battlefield 2042'nin hatalarından ders çıkarması.
9. Hızlı bir rekabetçi oyun arayışındaysanız, Battlefield 2042'ye bir şans vermelisiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda