Serinin En Hareketlisi: Battlefield 2042 İle İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

Battlefield 2042, daha önceki oyunlarda yer alan sınıf türlerini bünyesinde barındırıyor. Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere 4 farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıflar içerisinde de farklı karakterler mevcut. Sınıflara bağlı olmak üzere toplamda 14 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin her birinin de kendine has bir özelliği var. Bu karakterler ise şu şekilde:

Assault

Dozer

Mackay

Sundance

Zain

Engineer

Boris

Crawford

Lis

Support

Angel

Falek

Irish

Recon