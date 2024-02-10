Hız Tutkunları Buraya! F1 2023 ile İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

F1 2023 oynamanız için daha önce bu seride deneyiminiz olmasına gerek yok. Oyunun özelleştirme seçenekleri her türlü oyuncuya göre adapte olabilmekte. İsterseniz tamamen casual bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tabii profesyonel seviyede bir deneyim yaşamak isteyenler için de birçok ayar ve zorluk seçeneği mevcut. Kuralların da esnek bir şekilde ayarlanabilmesi de kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir özellik. Bunun yanında bu oyun ile birlikte ilk defa F1 oyunlarına kırmızı bayrak ekleniyor.