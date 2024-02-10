Hız Tutkunları Buraya! F1 2023 ile İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz
Hız Tutkunları Buraya! F1 2023 ile İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz
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1. F1 2023 çıkış tarihi ve detayları.
2. Seriye giriş yapmak için daha önce Formula 1 oyunu oynamanıza gerek yok.
3. F1 2023, oynanış olarak en başarılı Formula 1 oyunu.
4. F1 2023, grafik konusunda da serinin zirvesi konumunda.
5. İster takım kurup yönetin, ister yıldız bir sürücü olarak pistleri coşturun.
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6. Rekabeti sonuna kadar hissedebileceğiniz Multiplayer modları.
7. F1 2023, hikâyeli oyun sevdalılarını da es geçmiyor.
8. F1 2023, önceki oyunun eksikliklerini kapatan ve geliştiren bir oyun.
9. Önceki oyunda bulunmayan haritalar, F1 2023 ile birlikte eklendi.
10. Yarış oyunlarına merakınız varsa ve Formula 1 ilginizi çekiyorsa ilacınız F1 2023 olabilir.
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