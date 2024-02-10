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Hız Tutkunları Buraya! F1 2023 ile İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

Hız Tutkunları Buraya! F1 2023 ile İlgili Tüm Detayları Masaya Yatırıyoruz

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:47

Araba yarışı denilince akla ilk gelen sporlardan olan Formula 1, oyun dünyasında hatrı sayılır bir oyuncu sayısına sahip. Son çıkan F1 oyunu da oyuncular tarafından oldukça sevildi. Hadi gelin hep birlikte bu yeni Formula 1 oyunu ile ilgili tüm detaylara birlikte göz atalım.

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1. F1 2023 çıkış tarihi ve detayları.

1. F1 2023 çıkış tarihi ve detayları.

F1 2023, geçen yılın haziran ayında oyuncularla buluştu. Çıktığı gibi de oyuncular tarafından beğenildi. Bunun yanında oyun basınından da olumlu eleştiriler almayı başardı. Bu başarının en büyük sebebi de bir önceki oyunun eksikliklerini kapatması ve seriyi bir adım ileriye taşıması.

2. Seriye giriş yapmak için daha önce Formula 1 oyunu oynamanıza gerek yok.

2. Seriye giriş yapmak için daha önce Formula 1 oyunu oynamanıza gerek yok.

F1 2023 oynamanız için daha önce bu seride deneyiminiz olmasına gerek yok. Oyunun özelleştirme seçenekleri her türlü oyuncuya göre adapte olabilmekte. İsterseniz tamamen casual bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tabii profesyonel seviyede bir deneyim yaşamak isteyenler için de birçok ayar ve zorluk seçeneği mevcut. Kuralların da esnek bir şekilde ayarlanabilmesi de kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir özellik. Bunun yanında bu oyun ile birlikte ilk defa F1 oyunlarına kırmızı bayrak ekleniyor.

3. F1 2023, oynanış olarak en başarılı Formula 1 oyunu.

3. F1 2023, oynanış olarak en başarılı Formula 1 oyunu.

Oyuncuların eleştirilerini dikkate alan EA, oyunun en kritik kısmı olan oynanış ve fizik kısmında kendi zirvesini yakalamış durumda. Daha gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefleyen geliştiriciler, oyunun oynanış mekaniklerinde birtakım değişikliklere gitti. Bu değişiklikler de genelde aracın kontrolü üzerine oldu. F1 2023 ile birlikte araçların ağırlığı güzel dengelenmiş ve sürüş deneyimi bir üst seviyeye çıkmış.

4. F1 2023, grafik konusunda da serinin zirvesi konumunda.

4. F1 2023, grafik konusunda da serinin zirvesi konumunda.

Bir önceki oyun olan F1 2022'nin eleştirildiği konulardan birisi de grafiklerinin yetersiz olmasıydı. F1 2023 bu açığı da kapatmış bir şekilde karşımızda. Şu an en iyi görselliğe sahip bir Formula 1 oyunu oynamak isterseniz, F1 2023 bu konuda sizleri yeterince tatmin edecektir.

5. İster takım kurup yönetin, ister yıldız bir sürücü olarak pistleri coşturun.

5. İster takım kurup yönetin, ister yıldız bir sürücü olarak pistleri coşturun.

F1 2023'de diğer oyunlarda da olduğu gibi sürücü ve takım kariyeri modları var. İsterseniz takım kurup yönetebilirsiniz, isterseniz de kendi sürücünüzü oluşturup pistlere dalabilirsiniz. Ayrıca sürücü kariyeri oynarken tek başınıza sıkılırsanız, eşli oyuncu desteği sayesinde tüm sezonu arkadaşınız ile birlikte oynayabiliyorsunuz.

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6. Rekabeti sonuna kadar hissedebileceğiniz Multiplayer modları.

6. Rekabeti sonuna kadar hissedebileceğiniz Multiplayer modları.

Multiplayer tarafında temel özellikler yerini koruyor. Eğlencesine oynamak isteyenler için de, rekabet hissini yaşamak isteyen oyuncular için de seçenekler mevcut. Dereceli liglerde mücadele ederek üst liglere çıkma mücadelesi de verebilirsiniz. Bunlara ek olarak yerel çok oyuncu desteği de F1 2023'de mevcut. İster aynı ekrandan, ister farklı ekranlardan arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz.

7. F1 2023, hikâyeli oyun sevdalılarını da es geçmiyor.

7. F1 2023, hikâyeli oyun sevdalılarını da es geçmiyor.

F1 2023'de Breaking Point isminde keyifli bir hikâye modu da bulunuyor. Bu mod ilk olarak F1 2021'de karşımıza çıkmıştı. Formula 1 içerisindeki mücadeleleri ve dramaları deneyimlememizi sağlayan bu modun devamı olan Breaking Point 2, F1 2023 ile birlikte geri döndü. Geliştirici ekip, beklentilerinizi yükseklerde çıkarmadığınız sürece keyifli vakit geçireceğiniz bir hikâye modu ortaya çıkartmış.

8. F1 2023, önceki oyunun eksikliklerini kapatan ve geliştiren bir oyun.

8. F1 2023, önceki oyunun eksikliklerini kapatan ve geliştiren bir oyun.

F1 2022, oyuncular tarafından beğenilmeyen bir yapım olmuştu. Electronic Arts da bu durumu fark etmiş olacak ki bu oyunda eksikliklerini düzeltmiş. F1 2023 ile seri istenen seviyeye geldi ve oyuncuları mutlu etmeyi başardı.

9. Önceki oyunda bulunmayan haritalar, F1 2023 ile birlikte eklendi.

9. Önceki oyunda bulunmayan haritalar, F1 2023 ile birlikte eklendi.

Formula 1 2023, toplamda 20 adet ana sezon pisti bulunduruyor. Bu pistler içerisinde, yeni eklenen Qatar ve Las Vegas da bulunuyor. Bunun yanında bonus olarak eklenen 3 farklı pist de oynanabilir bir şekilde oyunda mevcut. Bu pistlerin tasarımı da gerçeğe oldukça yakın. Pistlerin atmosferi de sizi havaya sokmayı başarıyor.

10. Yarış oyunlarına merakınız varsa ve Formula 1 ilginizi çekiyorsa ilacınız F1 2023 olabilir.

10. Yarış oyunlarına merakınız varsa ve Formula 1 ilginizi çekiyorsa ilacınız F1 2023 olabilir.

F1 2023, çoğu oyuncu tarafından serinin en iyi oyunu olarak görülmekte. Gerek oynanış iyileştirmeleri gerek fizikleri ile önceki oyunların önüne geçmeyi başarıyor. Eğer siz de yarış oyunlarına meraklıysanız ve Formula 1 dünyasına girmek istiyorsanız, F1 2023 en iyi seçeneklerden birisi.

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