Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Toplam Steam Değerleri 650 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava

Toplam Steam Değerleri 650 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 10:01

Epic Games Store bu hafta bir yerine iki bedava oyunla karşımıza çıkıyor. Toplam Steam değerleri 21,23 dolar, yani yaklaşık 650 TL'yi bulan iki şahane oyun bugün saat 18:00'den itibaren hafta boyunca Epic Games Store'da bedava olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk oyunumuz Steam değeri 11,24 dolar olan Doki Doki Literature Club Plus.

Haftanın diğer bedavası ise Steam'de 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Lost Castle.

Peki oyunlara nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Peki oyunlara nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra platformun anasayfasındaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında bulunan oyunlarımızdan dilediğinize tıklayarak oyun sayfasına gidin. Ardından oyun sayfasının sağ kenarında yer alan 'Yükle' butonuna tıklayın. Ardından ise yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'sipariş ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Aynı adımları diğer oyun için de uygulayarak onu da kolayca kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunlara bedava sahip olmak için süremiz yine kısıtlı.

Oyunlara bedava sahip olmak için süremiz yine kısıtlı.

8 Şubat Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunlar bir hafta boyunca, yani 15 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu bir haftalık süreç içerisinde oyunları kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak süreyi geçirirseniz oyunlara sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?