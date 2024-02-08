Toplam Steam Değerleri 650 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava
Toplam Steam Değerleri 650 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava
Epic Games Store bu hafta bir yerine iki bedava oyunla karşımıza çıkıyor. Toplam Steam değerleri 21,23 dolar, yani yaklaşık 650 TL'yi bulan iki şahane oyun bugün saat 18:00'den itibaren hafta boyunca Epic Games Store'da bedava olacak.
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İlk oyunumuz Steam değeri 11,24 dolar olan Doki Doki Literature Club Plus.
Haftanın diğer bedavası ise Steam'de 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Lost Castle.
Peki oyunlara nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?
Oyunlara bedava sahip olmak için süremiz yine kısıtlı.
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