Toplam Steam Değerleri 650 TL'yi Bulan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava

8 Şubat Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunlar bir hafta boyunca, yani 15 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu bir haftalık süreç içerisinde oyunları kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak süreyi geçirirseniz oyunlara sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.