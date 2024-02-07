Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Bir Türlü Toparlanamıyor

CS2 tahtını bir kaptırdı tam kaptırdı! Palworld rüzgarına dayanamayarak savrulan Valve'ın popüler oyunu birinciliği kaybettikten sonra yeni çıkan pek çok diğer oyunun da gerisinde kaldı. Öyle ki eskiden ikinciliğe düşse dahi şaşırdığımız oyun şimdi neredeyse ilk beşe bile zor girer durumda. Bakalım bu durum daha ne kadar devam edecek?