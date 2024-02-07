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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Bir Türlü Toparlanamıyor

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Bir Türlü Toparlanamıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 16:31

2024 oyuncular açısından epey hızlı başladı. Tüm dünyayı ele geçiren Palworld çılgınlığından tutun da yeni çıkan ve büyük sükse yapan yeni oyunlara kadar elimizde göz atacak çok fazla yapım var. Peki bu hafta dünyadaki oyuncular neler mi oynadılar dersiniz?

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1. Palworld birinciliği bu hafta da kimselere kaptırmıyor.

1. Palworld birinciliği bu hafta da kimselere kaptırmıyor.

Erken erişim süreciyle oyuncuların karşısına çıkan oyun ilk iki haftasında yalnızca Steam üzerinden 12 milyon oyuncuya ulaştı. Bunun yanında Xbox Game Pass'e de ilk günden eklenen Palworld oyuncuların bu zamana kadar hayalini kurdukları o Pokemon oyunu olmayı başarıyor, her ne kadar kendisi lisanslı bir Pokemon ürünü olmasa da...

2. Yeni çıkan Granblue Fantasy: Relink ise direkt olarak ikinciliğe oturdu.

2. Yeni çıkan Granblue Fantasy: Relink ise direkt olarak ikinciliğe oturdu.

Cygames tarafından geliştirilen oyun ülkemizde giderek daha fazla oyuncuyu kendine çeken JRPG türünün başarılı örneklerinden. Açık dünyası, karakterleri ve olay örgüsüyle de başarılı bir iş ortaya koyan oyun 39,99 dolardan satışa sunulmuş vaziyette.

3. Listeye bu hafta JRPG'ler hakim.

3. Listeye bu hafta JRPG'ler hakim.

Dünya genelinde sadık bir oyuncu kitlesine sahip olan köklü serinin son oyunu Persona 3 Reloaded da ününün hakkını vererek 12 sıra birde yükselip kendine üçüncülük kürsüsünde yer buluyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyun bu yönüyle seriye ilk adımı atmak için de iyi bir seçenek olabilir.

4. Enshrouded ise bu hafta düşüşte.

4. Enshrouded ise bu hafta düşüşte.

Çıktığı günden beri kendine listenin ilk beşinde bir şekilde yer bulmayı başaran açık dünya hayatta kalma ve üs inşa etme mekaniklerine dayanan oyun tüm bunların yanında oyuncuya sunduğu keşif hissiyle de başarılı bir iş ortaya koymayı başarıyor.

5. Counter-Strike 2'nin ise o eski halinden epeydir eser yok.

5. Counter-Strike 2'nin ise o eski halinden epeydir eser yok.

CS2 tahtını bir kaptırdı tam kaptırdı! Palworld rüzgarına dayanamayarak savrulan Valve'ın popüler oyunu birinciliği kaybettikten sonra yeni çıkan pek çok diğer oyunun da gerisinde kaldı. Öyle ki eskiden ikinciliğe düşse dahi şaşırdığımız oyun şimdi neredeyse ilk beşe bile zor girer durumda. Bakalım bu durum daha ne kadar devam edecek?

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Steam Deck

  • Tekken 8

  • Naraka: Bladepoint

  • PUBG: Battlegrounds

  • Suicide Squad: Kill the Justice League

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