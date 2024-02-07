Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Bir Türlü Toparlanamıyor
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Bir Türlü Toparlanamıyor
2024 oyuncular açısından epey hızlı başladı. Tüm dünyayı ele geçiren Palworld çılgınlığından tutun da yeni çıkan ve büyük sükse yapan yeni oyunlara kadar elimizde göz atacak çok fazla yapım var. Peki bu hafta dünyadaki oyuncular neler mi oynadılar dersiniz?
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1. Palworld birinciliği bu hafta da kimselere kaptırmıyor.
2. Yeni çıkan Granblue Fantasy: Relink ise direkt olarak ikinciliğe oturdu.
3. Listeye bu hafta JRPG'ler hakim.
4. Enshrouded ise bu hafta düşüşte.
5. Counter-Strike 2'nin ise o eski halinden epeydir eser yok.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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