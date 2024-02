Yüzlerce Oyun Demosunu Ücretsiz Deneyebileceğiniz Steam Next Fest 2024 Başladı

Sunduğu deneyim ve hikayesi ile öne çıkan Once Alive, portal mekaniklerini platform türü ile birleştirerek ortaya harika bir iş koyan Ingression, dört elementi akıcı dövüş mekaniklerinde kullanarak başarılı bir metroidvania örneği sunan Emberbane ve her biri kendine has yeteneklere sahip karakterleri ile eğlenceli bir parti-hayatta kalma deneyimi vadeden Hellcome Steam Next Fest 2024'ün en çok dikkat çeken yerli oyunlarından yalnızca birkaçı.