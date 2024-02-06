Yüzlerce Oyun Demosunu Ücretsiz Deneyebileceğiniz Steam Next Fest 2024 Başladı
Yüzlerce Oyun Demosunu Ücretsiz Deneyebileceğiniz Steam Next Fest 2024 Başladı
Steam'de Next Fest zamanı geldi çattı! Oyuncular bir hafta boyunca yüzlerce farklı oyunun demosunu ücretsiz bir biçimde deneyebilecekler.
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Steam gelecek oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.
Steam Next Fest'te oyuncular 7 gün boyunca yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilecekler.
Dikkat çeken pek çok yerli yapım da Next Fest 2024 çerçevesinde denenebilecek.
Steam Next Fest 2024 gelecek oyunları takip etmek ve ilginizi çekenleri radarınıza almak için de harika bir fırsat.
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