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Yüzlerce Oyun Demosunu Ücretsiz Deneyebileceğiniz Steam Next Fest 2024 Başladı

Yüzlerce Oyun Demosunu Ücretsiz Deneyebileceğiniz Steam Next Fest 2024 Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 00:18

Steam'de Next Fest zamanı geldi çattı! Oyuncular bir hafta boyunca yüzlerce farklı oyunun demosunu ücretsiz bir biçimde deneyebilecekler.

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Steam gelecek oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.

Steam gelecek oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun satış platformlarından olan Steam oyuncularla belli aralıklarla buluşturduğu Next Fest sayesinde geliştiricilerin üzerlerinde çalıştıkları oyunları oyuncularla buluşturmasına, oyuncuların ise merak ettikleri oyunlara bir bakış atmalarını sağlıyor.

Steam Next Fest'te oyuncular 7 gün boyunca yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilecekler.

Steam Next Fest'te oyuncular 7 gün boyunca yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilecekler.

12 Şubat tarihine kadar devam edecek olan etkinlik boyunca geliştiricilerin oyuncularla paylaştıkları demoların yanı sıra geliştirici sohbetleri ve canlı yayınlar da bizleri bekliyor olacak.

Dikkat çeken pek çok yerli yapım da Next Fest 2024 çerçevesinde denenebilecek.

Dikkat çeken pek çok yerli yapım da Next Fest 2024 çerçevesinde denenebilecek.

Sunduğu deneyim ve hikayesi ile öne çıkan Once Alive, portal mekaniklerini platform türü ile birleştirerek ortaya harika bir iş koyan Ingression, dört elementi akıcı dövüş mekaniklerinde kullanarak başarılı bir metroidvania örneği sunan Emberbane ve her biri kendine has yeteneklere sahip karakterleri ile eğlenceli bir parti-hayatta kalma deneyimi vadeden Hellcome Steam Next Fest 2024'ün en çok dikkat çeken yerli oyunlarından yalnızca birkaçı.

Steam Next Fest 2024 gelecek oyunları takip etmek ve ilginizi çekenleri radarınıza almak için de harika bir fırsat.

Steam Next Fest 2024 gelecek oyunları takip etmek ve ilginizi çekenleri radarınıza almak için de harika bir fırsat.

Özellikle bağımsız oyunlara tutkun bir oyuncuysanız zaten size Next Fest'i anlatmamıza gerek bile yok! Festival boyunca pek çok farklı türde oyunun ücretsiz demolarını deneyebilir, takip etmeye değer bulduklarınızı ise istek listenize ekleyebilirsiniz.

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