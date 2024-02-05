Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: 340 TL'lik Sevilen Oyun Ücretsiz Olacak!
Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: 340 TL'lik Sevilen Oyun Ücretsiz Olacak!
Her hafta verdiği birbirinden güzel bedava oyunlarla kütüphanelerimizi bayram ettiren Epic Games Store'un bu hafta, yani 8 Şubat Perşembe günü vereceği bedava oyun belli oldu.
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Epic Games Store her hafta perşembe günleri verdiği bedava oyunlarla kalplerimizi çalmaya devam ediyor.
Bu haftanın bizleri bekleyen ücretsiz oyun ise Steam'de 11,24 dolara satılan Doki Doki Literature Club Plus olacak.
Doki Doki Literature Club Plus perşembe gününden itibaren ücretsiz olacak.
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