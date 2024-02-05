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Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: 340 TL'lik Sevilen Oyun Ücretsiz Olacak!

Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: 340 TL'lik Sevilen Oyun Ücretsiz Olacak!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.02.2024 - 15:31

Her hafta verdiği birbirinden güzel bedava oyunlarla kütüphanelerimizi bayram ettiren Epic Games Store'un bu hafta, yani 8 Şubat Perşembe günü vereceği bedava oyun belli oldu.

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Epic Games Store her hafta perşembe günleri verdiği bedava oyunlarla kalplerimizi çalmaya devam ediyor.

Epic Games Store her hafta perşembe günleri verdiği bedava oyunlarla kalplerimizi çalmaya devam ediyor.

Özellikle Steam'in ülkemizde dolara geçişinin ardından Türk oyuncular tarafından daha da sık tercih edilmeye başlanan Epic Games Store bunun yanında bedava oyunlarla da kütüphanelerimizi dolduruyor.

Geçtiğimiz haftanın bedava oyunu ise hala kütüphanenize ekleyebileceğiniz Doors: Paradox olmuştu.

Bu haftanın bizleri bekleyen ücretsiz oyun ise Steam'de 11,24 dolara satılan Doki Doki Literature Club Plus olacak.

Doki Doki Literature Club Plus perşembe gününden itibaren ücretsiz olacak.

Doki Doki Literature Club Plus perşembe gününden itibaren ücretsiz olacak.

Bir önceki haftanın oyunu Doors: Paradox'un ardından 8 Şubat Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunu bir haftalık süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacağını da hatırlatalım.

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