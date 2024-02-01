Steam Değeri 240 Lirayı Aşan Rahatlatıcı Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 240 Lirayı Aşan Rahatlatıcı Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Haftalık bedava oyunlarıyla kütüphanelerimizi ağzına kadar doldurduğumuz Epic Games Store bu hafta karşımıza hem rahatlatıcı hem de beyin yakan bir bulmaca oyunuyla çıkıyor.
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Epic Games Store oyuncular olarak göz bebeğimiz desek yeridir.
Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 7,99 dolar, yani yaklaşık 242 TL'ye satılan Doors: Paradox.
Peki Doors: Paradox'a nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?
Oyuna kalıcı olarak sahip olmak için ise kısıtlı bir süremiz var.
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