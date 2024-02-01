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Steam Değeri 240 Lirayı Aşan Rahatlatıcı Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 240 Lirayı Aşan Rahatlatıcı Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 10:01

Haftalık bedava oyunlarıyla kütüphanelerimizi ağzına kadar doldurduğumuz Epic Games Store bu hafta karşımıza hem rahatlatıcı hem de beyin yakan bir bulmaca oyunuyla çıkıyor.

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Epic Games Store oyuncular olarak göz bebeğimiz desek yeridir.

Epic Games Store oyuncular olarak göz bebeğimiz desek yeridir.

Özellikle Steam'in ülkemizde dolara geçmesinin ardından pek çok oyuncunun ilk tercihi konumuna yükselen Epic Games Store her perşembe günü verdiği bedava oyunlarla da kalbimizi çalıyor.

Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 7,99 dolar, yani yaklaşık 242 TL'ye satılan Doors: Paradox.

Peki Doors: Paradox'a nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Peki Doors: Paradox'a nasıl ücretsiz olarak sahip olacağız?

Epic Games Store'a platformdaki hesabınızı kullanarak giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'ücretsiz oyunlar' kısmının hemen altında yer alan oyunu bulun ve tıklayın. Sonrasında 'Yükle' seçeneğine tıklayarak yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyuna kalıcı olarak sahip olmak için ise kısıtlı bir süremiz var.

Oyuna kalıcı olarak sahip olmak için ise kısıtlı bir süremiz var.

Saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyun bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Bir haftalık süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak fakat bu vakit aralığını kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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