Steam Değeri 240 Lirayı Aşan Rahatlatıcı Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyun bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Bir haftalık süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak fakat bu vakit aralığını kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.