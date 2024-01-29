The Elder Scrolls V: Skyrim'de Yer Alan En Garip Easter Eggler
The Elder Scrolls V: Skyrim'de Yer Alan En Garip Easter Eggler
Kaynak: https://gamerant.com/weird-skyrim-eas...
Oyuncuların sevgili dostu The Elder Scrolls V: Skyrim içerisinde birbirinden ilginç ve garip Easter Egglerin olduğunu biliyor muydunuz? Bazısı bir oyuna, bazısı ise bir filme gönderme içeriyor ancak oldukça garip bir konumdalar. Gelin birlikte bakalım;
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1. The Headless Horseman
2. A Failed Leap Of Faith
3. Potato GLaDOS
4. Luke Skywalker
5. The Hangover
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6. Vigo The Carpathian
7. Excalibur
8. Pac-Man
9. The Notched Pickaxe
10. Alice in Wonderland
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