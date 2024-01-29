The Elder Scrolls V: Skyrim'de Yer Alan En Garip Easter Eggler

Gece 10 sularından sonra rastgele karşınıza çıkan The Headless Horseman, aslında birçok oyunda Easter Egg olarak yer alıyor. Lakin Skyrim içerisinde birden ortaya çıkması ve amacının henüz ne olduğu çözülememiş olması onu çok daha ilgi çekici yapıyor.