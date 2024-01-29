Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Elder Scrolls V: Skyrim'de Yer Alan En Garip Easter Eggler

The Elder Scrolls V: Skyrim'de Yer Alan En Garip Easter Eggler

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 18:51

Oyuncuların sevgili dostu The Elder Scrolls V: Skyrim içerisinde birbirinden ilginç ve garip Easter Egglerin olduğunu biliyor muydunuz? Bazısı bir oyuna, bazısı ise bir filme gönderme içeriyor ancak oldukça garip bir konumdalar. Gelin birlikte bakalım;

Kaynak: https://gamerant.com/weird-skyrim-eas...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. The Headless Horseman

1. The Headless Horseman

Gece 10 sularından sonra rastgele karşınıza çıkan The Headless Horseman, aslında birçok oyunda Easter Egg olarak yer alıyor. Lakin Skyrim içerisinde birden ortaya çıkması ve amacının henüz ne olduğu çözülememiş olması onu çok daha ilgi çekici yapıyor.

2. A Failed Leap Of Faith

2. A Failed Leap Of Faith

Bard's Leap Summit'e doğru yola çıkarsanız, ünlü oyun serisi Assassin's Creed'e bir gönderme ile karşılaşacaksınız. Burada büyükçe bir şelalenin yanından aynı samanlara atladığınız gibi suya atlıyorsunuz. Çıktığınızda ise ölü bir ozan olan Azzadal sizi karşılıyor ve Dragonborn kaderini anlatıyor.

3. Potato GLaDOS

3. Potato GLaDOS

Skulfdafn içerisinde ilginç bir kamp ateşi ile karşılaşacaksınız. Bu ateşin içerisine dikkatlice bakarsanız, Portal 2'de patates GLaDOS'a bir gönderme olduğunu göreceksiniz. Ancak bu mekan sadece hikaye içerisinde erişilebiliyor. Yani daha sonradan gidip görme şansınız maalesef yok.

4. Luke Skywalker

4. Luke Skywalker

Star Wars'un The Empire Strikes Back filmine bir gönderme içeren bu Easter Egg, filmde kara saplanmış olan Luke Skywalker'ın farklı bir alternatifini sunuyor. Film içerisinde Luke, karlardan güç sayesinde çıkmış ve Wampayı ortadan kaldırmıştı. Ancak Skyrim içerisinde bunu yapamamış olsa gerek, çünkü karın içerisinden çıkamadığını iskeletinden anlayabiliyoruz.

5. The Hangover

5. The Hangover

The Hangover filmine bir gönderme içeren bu Easter Egg, oyuncuların herhangi bir tavernada Sam Guevenne ile konuşmalarından sonra alınan bir görev ile başlıyor. Çok fazla içtikten sonra başınıza bazı talihsiz olaylar geliyor diyebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Vigo The Carpathian

6. Vigo The Carpathian

Ghostbusters 2 filminin kötüsü olan Vigo The Carpathian, Dawnguard DLC'sine sahip oyunculara adeta bir sürpriz yapıyor. Soul Cairn içerisinde bulabileceğiniz ruhlarla sohbet ederken burada Vigo'nun filmde kullandığı replikleri duyabilirsiniz.

7. Excalibur

7. Excalibur

Rebel's Cairn bölgesinde bir taşın üstünde duran kılıcı göreceksiniz. Kral Arthur'un efsanevi kılıcı Excalibur'a bir gönderme olan bu görüntü, aslında sadece bir Easter Egg olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir manası bulunmuyor.

8. Pac-Man

8. Pac-Man

Endon karakterinin evinin kilerinde karşılaşabileceğiniz bu manzara, ünlü oyun Pac-Man'e bir gönderme içeriyor. Peynirler ve soğanlardan oluşturulmuş bu Easter Egg, görenlerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

9. The Notched Pickaxe

9. The Notched Pickaxe

Throat of the World görevinin zirvesine ulaştığınızda, dağın yamacında bu kazmayı görebilirsiniz. İsmine bakacak olursak bu kazma Minecraft oyununa bir gönderme içeriyor. Minecraft'ın geliştiricisi Markus Persson, topluluk tarafından 'Notch' ismiyle tanınıyor.

10. Alice in Wonderland

10. Alice in Wonderland

The Mind of Madness görevi içerisinde Alice in Wonderland romanından ve filminden aşina olacağınız çay partisi saati temalı masayı görebilirsiniz. Ayrıca burada çılgın şapkacı karakteriyle uyuşan ve size bazı sıkıcı görevleri sunan bir karakter bile var!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?