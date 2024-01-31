Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Kan Kaybı Durdurulamıyor

Tekken 8 yalnızca türün ve serinin hayranlarını değil aynı zamanda yeni oyuncuların da dikkatini çekmeyi başardı. En uzun süredir devam eden video oyunu hikâyesi rekorunu elinde bulunduran seri sekizinci oyunuyla bizleri hem yeni karakterlerle tanıştırıyor hem de özlediğimiz karakterleri yeniden elden geçirilmiş modellemeleri ile geri getiriyor. Elbette aksiyona ise diyecek laf yok.