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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Kan Kaybı Durdurulamıyor

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Kan Kaybı Durdurulamıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 16:49

2024'ün ilk ayını geride bırakmaya hazırlanıyorken oyun dünyasında yer yerinden oynuyor. Palworld fırtınası esmeye devam ederken bu hafta da global liste alıştığımızın çok dışında şekillendi.

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1. Taşları yerinden oynatan Palworld bu hafta da birincilik koltuğunu bırakmadı.

1. Taşları yerinden oynatan Palworld bu hafta da birincilik koltuğunu bırakmadı.

Sürpriz çıkışının ardından müthiş bir satış başarısı yakalayan Palworld tüm beklentileri aşarak eşine az rastlanır bir örnek olarak karşımızda. Pal denen yaratıkları avladığımız, yeri geldiğinde işlerimizde yeri geldiğinde savaşlarımızda kullandığımız oyun tüm bunları hayatta kalma türü ile harika biçimde birleştiriyor.

2. Başarılı çıkış yakalayan yapımlardan biri de Enshrouded oldu.

2. Başarılı çıkış yakalayan yapımlardan biri de Enshrouded oldu.

Henüz ilk haftasını dahi tamamlamamış oyun bizleri bıraktığı mistik dünya ve hayatta kalma mekanikleri ile ortaya başarılı bir iş koyuyor. Oyuncular tarafından çok olumlu yorumlarla karşılanan yapım aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip.

3. Efsane dövüş serisi adının hakkını veren bir oyunla geri döndü.

3. Efsane dövüş serisi adının hakkını veren bir oyunla geri döndü.

Tekken 8 yalnızca türün ve serinin hayranlarını değil aynı zamanda yeni oyuncuların da dikkatini çekmeyi başardı. En uzun süredir devam eden video oyunu hikâyesi rekorunu elinde bulunduran seri sekizinci oyunuyla bizleri hem yeni karakterlerle tanıştırıyor hem de özlediğimiz karakterleri yeniden elden geçirilmiş modellemeleri ile geri getiriyor. Elbette aksiyona ise diyecek laf yok.

4. Counter-Strike 2 kan kaybetmeye devam ediyor.

4. Counter-Strike 2 kan kaybetmeye devam ediyor.

Hem global hem de yerel listelerde ilk sırada görmeye alıştığımız Counter-Strike 2 Palworld'ün listeyi alt üst etmesiyle rüzgarın karşısında duramadı. Her hafta gerileyerek bu kez dördüncü sıraya kadar gerileyen Counter-Strike 2 eski konumunu geri kazanabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

5. Steam Deck Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

5. Steam Deck Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Valve'ın oyunculara Steam kütüphanelerine diledikleri yerde ulaşmak ve oynamak vaadiyle sunduğu Steam Deck'in satışları yüz güldürmeye devam ediyor. Steam Deck geçen haftaya göre üç sıra birden gerilemiş olsa da hala kendine ilk beş içerisinde yer bulmayı başatıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Like a Dragon: Infinite Wealth

  • EA Sports FC 24

  • PUBG: Battlegrounds

  • Apex Legends

  • Call of Duty

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