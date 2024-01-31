Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Kan Kaybı Durdurulamıyor
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Kan Kaybı Durdurulamıyor
2024'ün ilk ayını geride bırakmaya hazırlanıyorken oyun dünyasında yer yerinden oynuyor. Palworld fırtınası esmeye devam ederken bu hafta da global liste alıştığımızın çok dışında şekillendi.
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1. Taşları yerinden oynatan Palworld bu hafta da birincilik koltuğunu bırakmadı.
2. Başarılı çıkış yakalayan yapımlardan biri de Enshrouded oldu.
3. Efsane dövüş serisi adının hakkını veren bir oyunla geri döndü.
4. Counter-Strike 2 kan kaybetmeye devam ediyor.
5. Steam Deck Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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