Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: O Eski Halinden Eser Yok Şimdi!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: O Eski Halinden Eser Yok Şimdi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 21:14

Silahlı Pokemon'lar listeyi adeta ele geçirdi! Tüm dünya Palworld ile çalkalanırken ülkemizde de durum pek farklı değil. CS2 ise yine yükselemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Tüm dünyanın beklediği oyun meğerse buymuş.

1. Tüm dünyanın beklediği oyun meğerse buymuş.

Senenin ilk büyük sürprizi Palworld ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Japonya merkezli Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld Pokemon'a olan benzerliği ile dikkat çekerken durum The Pokemon Company'nin gözünden de kaçmadı. İlerleyen günlerde oyunu neler bekliyor göreceğiz.

2. EA Sports FC 24'ün bomba indiriminin yankıları da sürüyor.

2. EA Sports FC 24'ün bomba indiriminin yankıları da sürüyor.

Yüzde 70'lik indirimle 69,99 dolar yerine 20,99 dolara satılan EA Sports FC 24 geçen haftaki konumunu koruyor. Oyunun çıktığından beri ülkemizde fiyatına rağmen ilk beşi hiç terk etmediğini de hatırlatmakta fayda var.

3. Counter-Strike 2 ise yine alıştığı yerlerde değil.

3. Counter-Strike 2 ise yine alıştığı yerlerde değil.

Ülkemizde birincilik tahtının daimi sahibi CS2 birkaç haftadır Palworld rüzgarı altında savruluyor. EA Sports FC 24'ün dev indiriminin de etkisiyle bu hafta da üçüncülüğe talim eden CS2 bakalım tekrar zirveye oturabilecek mi?

4. Dünyada da ses getirmeyi başaran Anomaly Agent ise listenin dördüncü sırasında.

4. Dünyada da ses getirmeyi başaran Anomaly Agent ise listenin dördüncü sırasında.

Oyuncuların yakından tanıdığı Enis Kirazoğlu'nun oyun stüdyosu Phew Phew Games'in ellerinden çıkan ve özellikle akıcı aksiyonu, mizahi tonu ve başarılı mekanikleriyle dikkat çeken Anomaly Agent haftanın 24 Ocak tarihinde çıkmıştı.

5. Bu haftanın bir diğer yeni oyunu ise Enshrouded.

5. Bu haftanın bir diğer yeni oyunu ise Enshrouded.

Çıkışının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemiş olan Enshrouded bizleri gizemli bir açık dünyaya bırakıyor. Hayatta kalma türündeki RPG oyunu çok olumlu eleştirileriyle de dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Tekken 8

  • Lethal Company

  • Forza Horizon 5

  • Black Desert

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?