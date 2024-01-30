Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: O Eski Halinden Eser Yok Şimdi!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: O Eski Halinden Eser Yok Şimdi!
Silahlı Pokemon'lar listeyi adeta ele geçirdi! Tüm dünya Palworld ile çalkalanırken ülkemizde de durum pek farklı değil. CS2 ise yine yükselemedi.
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1. Tüm dünyanın beklediği oyun meğerse buymuş.
2. EA Sports FC 24'ün bomba indiriminin yankıları da sürüyor.
3. Counter-Strike 2 ise yine alıştığı yerlerde değil.
4. Dünyada da ses getirmeyi başaran Anomaly Agent ise listenin dördüncü sırasında.
5. Bu haftanın bir diğer yeni oyunu ise Enshrouded.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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