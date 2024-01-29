Çıkmadan Kayıplara Karışan Call of Duty Oyunundan Oynanış Videosu Sızdırıldı
Çıkmadan Kayıplara Karışan Call of Duty Oyunundan Oynanış Videosu Sızdırıldı
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Geçtiğimiz günlerde Microsoft oyun dünyasında adeta deprem etkisi yaratan büyük bir işten çıkartma yaptıklarını açıklamıştı.
Bu haberin ardından kayıp bir Call of Duty oyunundan görülmemiş oynanış videosu yayınlandı.
Call of Duty serisinin farklı oyunlarında imzası bulunan eski geliştiricilerden Brian Bright'ta görüntülerin bahsi geçen oyuna ait olduğunu doğruladı.
Oyun iptal olmuş olsa da Neversoft sonrasında bir Call of Duty oyununda çalışma şansı elde etmişti.
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