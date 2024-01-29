Çıkmadan Kayıplara Karışan Call of Duty Oyunundan Oynanış Videosu Sızdırıldı

O dönem Neversoft'ta çalışan Bright'ın söylediklerine göre oyunun birkaç hikaye görevinin yanında çevrimiçi sistemin gereklilikleri de büyük ölçüde tamamlanmış. Oyunun karşımıza 2013 yılında çıkması planlanmış fakat bu durum hiç gerçeğe dönüşmemiş.