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Çıkmadan Kayıplara Karışan Call of Duty Oyunundan Oynanış Videosu Sızdırıldı

Çıkmadan Kayıplara Karışan Call of Duty Oyunundan Oynanış Videosu Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.01.2024 - 18:50

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty'nin NX1 kod adıyla geliştirilen ve daha duyurulmadan rafa kaldırılıp kayıplara karışan oyunundan bir oynanış videosu yayınlandı.

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Geçtiğimiz günlerde Microsoft oyun dünyasında adeta deprem etkisi yaratan büyük bir işten çıkartma yaptıklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft oyun dünyasında adeta deprem etkisi yaratan büyük bir işten çıkartma yaptıklarını açıklamıştı.

Microsoft'ta farklı oyun projelerinde çalışan yaklaşık 1,900 kişinin işten çıkartılmasıyla birlikte gözler bu cepheye dönerken işten çıkartmalardan yakın zamanda Microsoft çatısı altına girmiş olan Activision Blizzard'ta nasibini almıştı. Bildiğiniz üzere Call of Duty de Activision çatısı altında geliştirilen oyunlardan.

Bu haberin ardından kayıp bir Call of Duty oyunundan görülmemiş oynanış videosu yayınlandı.

Call of Duty serisinin farklı oyunlarında imzası bulunan eski geliştiricilerden Brian Bright'ta görüntülerin bahsi geçen oyuna ait olduğunu doğruladı.

Call of Duty serisinin farklı oyunlarında imzası bulunan eski geliştiricilerden Brian Bright'ta görüntülerin bahsi geçen oyuna ait olduğunu doğruladı.

O dönem Neversoft'ta çalışan Bright'ın söylediklerine göre oyunun birkaç hikaye görevinin yanında çevrimiçi sistemin gereklilikleri de büyük ölçüde tamamlanmış. Oyunun karşımıza 2013 yılında çıkması planlanmış fakat bu durum hiç gerçeğe dönüşmemiş.

Oyun iptal olmuş olsa da Neversoft sonrasında bir Call of Duty oyununda çalışma şansı elde etmişti.

Oyun iptal olmuş olsa da Neversoft sonrasında bir Call of Duty oyununda çalışma şansı elde etmişti.

Call of Duty: Advanced Warfare'da Sledgehammer Games ekibiyle birlikte çalışan stüdyo oyunun çıkışının ardından maalesef 2014 yılında kapandı. Stüdyonun üzerinde çalıştığı seriler arasında ise Tony Hawk's Pro Skater ve Guitar Hero gibi sevilen seriler de yer alıyordu.

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