CS2 Oynarken Takımdan Dışlanan 74 Yaşındaki Gamer Nineye Kahrolacaksınız
CS2 Oynarken Takımdan Dışlanan 74 Yaşındaki Gamer Nineye Kahrolacaksınız
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Oyun oynamayı çoğunlukla "genç işi" addetsek de oyunların ne yaşı ne de cinsiyeti var.
Sizi bir başka oyuncu nineyle, 74 yaşındaki Olga ile tanıştıralım.
Ancak geçtiğimiz günlerde bir maçta 74 yaşındaki pamuk elleriyle aim alan ninemize yapılanlar herkesi adeta kahretti!
Olga ninenin yürek burkan isyanı hepimizi çok üzdü.
Yanlış takım pamuk elleriyle mouse tutan ninem, biz seninle oynardık. 😓
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Hatta senden öğrenirdik!
Kendimizi sana siper dahi ederdik, bu kıymet bilmezlere bakma sen.
AMA TAKIMINDA SONUNCU DAHİ DEĞİLMİŞ YİNE DE ONU ATMIŞLAR. 😭
Ne varsa eskilerde var diyebilir miyiz?
Ninemiz belki takımdan atıldı ama...
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Bir sürü takım arkadaşı edindi!
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