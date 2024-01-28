CS2 Oynarken Takımdan Dışlanan 74 Yaşındaki Gamer Nineye Kahrolacaksınız

Örneğin 'Skyrim Grandma' olarak anılan 87 yaşındaki Shirley Curry'i duymuş olabilirsiniz. Kendisi büyük bir The Elder Scrolls V: Skyrim hayranı olmakla kalmıyor aynı zamanda YouTube kanalı üzerinden macerasını paylaşıyor. Takipçileri ise kendilerini onun torunu olarak görüyorlar. Kısacası oyun camiası ve Shirley arasında sıcacık bir bağ var.