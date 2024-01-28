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CS2 Oynarken Takımdan Dışlanan 74 Yaşındaki Gamer Nineye Kahrolacaksınız

CS2 Oynarken Takımdan Dışlanan 74 Yaşındaki Gamer Nineye Kahrolacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.01.2024 - 12:54

Counter-Strike 2'ye bayılan ve oyun oynarken bir yandan da Twitch yayınları yapan 74 yaşındaki gamer nine oyun sırasında sebepsizce takımdan atılınca gören herkesin kalbine taş gibi oturan tepkisiyle viral oldu.

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Oyun oynamayı çoğunlukla "genç işi" addetsek de oyunların ne yaşı ne de cinsiyeti var.

Oyun oynamayı çoğunlukla "genç işi" addetsek de oyunların ne yaşı ne de cinsiyeti var.

Örneğin 'Skyrim Grandma' olarak anılan 87 yaşındaki Shirley Curry'i duymuş olabilirsiniz. Kendisi büyük bir The Elder Scrolls V: Skyrim hayranı olmakla kalmıyor aynı zamanda YouTube kanalı üzerinden macerasını paylaşıyor. Takipçileri ise kendilerini onun torunu olarak görüyorlar. Kısacası oyun camiası ve Shirley arasında sıcacık bir bağ var.

Sizi bir başka oyuncu nineyle, 74 yaşındaki Olga ile tanıştıralım.

Sizi bir başka oyuncu nineyle, 74 yaşındaki Olga ile tanıştıralım.

Olga hem bir çoğumuzdan daha iyi CS2 oynuyor, hem de Twitch'te yayın yapıyor. Üstelik kendisinin platformda 150 bine yakın da takipçisi var!

Ancak geçtiğimiz günlerde bir maçta 74 yaşındaki pamuk elleriyle aim alan ninemize yapılanlar herkesi adeta kahretti!

Olga ninenin yürek burkan isyanı hepimizi çok üzdü.

Olga ninenin yürek burkan isyanı hepimizi çok üzdü.
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Yanlış takım pamuk elleriyle mouse tutan ninem, biz seninle oynardık. 😓

Yanlış takım pamuk elleriyle mouse tutan ninem, biz seninle oynardık. 😓
twitter.com
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Hatta senden öğrenirdik!

Hatta senden öğrenirdik!
twitter.com

Kendimizi sana siper dahi ederdik, bu kıymet bilmezlere bakma sen.

Kendimizi sana siper dahi ederdik, bu kıymet bilmezlere bakma sen.
twitter.com

AMA TAKIMINDA SONUNCU DAHİ DEĞİLMİŞ YİNE DE ONU ATMIŞLAR. 😭

AMA TAKIMINDA SONUNCU DAHİ DEĞİLMİŞ YİNE DE ONU ATMIŞLAR. 😭
twitter.com

Ne varsa eskilerde var diyebilir miyiz?

Ne varsa eskilerde var diyebilir miyiz?
twitter.com

Ninemiz belki takımdan atıldı ama...

Ninemiz belki takımdan atıldı ama...
twitter.com
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Bir sürü takım arkadaşı edindi!

Bir sürü takım arkadaşı edindi!
twitter.com

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