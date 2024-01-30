Oyun Dünyasında Krizler Bitmiyor! Geliştirme Aşamasına Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!
Oyun Dünyasında Krizler Bitmiyor! Geliştirme Aşamasına Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!
Deus Ex oyunlarının arkasında bulunan Eidos, 2022 yılında Embracer Group tarafından 300 milyon dolara satın alınmıştı. Bu olay sonrası gözler yeni Deus Ex oyununa çevrilirken, Embracer'dan üzücü bir haber geldi.
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İki yıldır geliştirilen yeni Deus Ex oyunu, Embracer tarafından iptal edildi.
İşler oyunun iptal edilmesi ile bitmedi. Onlarca insan da işinden oldu!
Embracer Group, birçok büyük oyun serisinin isim haklarına sahip.
Ticari beklentiler oyunları öldürüyor mu?
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