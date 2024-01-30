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Oyun Dünyasında Krizler Bitmiyor! Geliştirme Aşamasına Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!

Oyun Dünyasında Krizler Bitmiyor! Geliştirme Aşamasına Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:25

Deus Ex oyunlarının arkasında bulunan Eidos, 2022 yılında Embracer Group tarafından 300 milyon dolara satın alınmıştı. Bu olay sonrası gözler yeni Deus Ex oyununa çevrilirken, Embracer'dan üzücü bir haber geldi.

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İki yıldır geliştirilen yeni Deus Ex oyunu, Embracer tarafından iptal edildi.

İki yıldır geliştirilen yeni Deus Ex oyunu, Embracer tarafından iptal edildi.

Bloomberg'den Jason Schreier'in haberine göre iki yıldır geliştirilen Deus Ex oyunu, beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Geliştirildiğine dair ilk söylentileri 2022 yılının Kasım ayında öğrenmiştik. Kapalı kapılar ardında geliştirilen oyuna dair hiçbir bilgi yayınlanmamıştı. Hayranların yeni Deus Ex'e dair detaylar için sabırsız bekleyişi, ansızın gelen iptal edilme haberi ile hüzünle sonuçlandı.

İşler oyunun iptal edilmesi ile bitmedi. Onlarca insan da işinden oldu!

İşler oyunun iptal edilmesi ile bitmedi. Onlarca insan da işinden oldu!

Eidos'da oyunun iptalinden sonra birçok çalışanının işine son verildi. Daha önce de büyük işten çıkarmalarla gündeme gelen Embracer, birçok kişinin gelir kapısını kapattı. Eidos'un resmi hesabından yapılan duyuru mesajına göre, 97 şirket çalışanı, ekonomik durumlardan ve sektör şartlarından dolayı işten çıkarıldı.

Embracer Group, birçok büyük oyun serisinin isim haklarına sahip.

Embracer Group, birçok büyük oyun serisinin isim haklarına sahip.

Gearbox, Saber Interactive gibi büyük oyun firmalarını satın alan şirket, son yıllarda oyun dünyasında ses getiren hamleler yaptı. Bu hamlelerden birisi de 2022 yılının Mayıs ayında satın aldığı Crystal Dynamics ve Eidos oldu. Tomb Raider ve Deus Ex ile tanıdığımız bu isimler, 300 milyon dolar gibi oldukça ucuz bir fiyattan satın alınmıştı. Bu satın alım sonrası birçok popüler oyunun isim hakkı da doğal olarak Embracer'a geçti.

Ticari beklentiler oyunları öldürüyor mu?

Ticari beklentiler oyunları öldürüyor mu?

Video oyunları her ne kadar bizleri eğlendirse ve güzel vakit geçirmemizi sağlasa da hepsi aslında birer ticari ürün. Şirketler de doğal olarak bu üründen gelecek kâr oranını artırmaya çalışıyor. Bu durum oldukça normal olsa da bazen bu ticari kaygıların, geliştirilmekte olan oyunların gidişatını olumsuz yönde etkilediği kaçınılmaz bir gerçek. Bunun yanında şirketlerin daha fazla kâr elde etmek için birçok çalışanı işten çıkarması da can sıkan bir başka durum. Oyunların gün geçtikçe popülerleştiği günümüzde, sektörün içerisindeki bu olaylar fazlasıyla üzücü.

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