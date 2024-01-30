Oyun Dünyasında Krizler Bitmiyor! Geliştirme Aşamasına Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!

Video oyunları her ne kadar bizleri eğlendirse ve güzel vakit geçirmemizi sağlasa da hepsi aslında birer ticari ürün. Şirketler de doğal olarak bu üründen gelecek kâr oranını artırmaya çalışıyor. Bu durum oldukça normal olsa da bazen bu ticari kaygıların, geliştirilmekte olan oyunların gidişatını olumsuz yönde etkilediği kaçınılmaz bir gerçek. Bunun yanında şirketlerin daha fazla kâr elde etmek için birçok çalışanı işten çıkarması da can sıkan bir başka durum. Oyunların gün geçtikçe popülerleştiği günümüzde, sektörün içerisindeki bu olaylar fazlasıyla üzücü.