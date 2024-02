Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!

Lokasyon: Tom Ayer isimli bir şahsın elinde.

Şüpheli Suç Faaliyetleri yan görevleri sırasında karşınıza çıkan 'Just Say No' görevinde sahip olabileceğiniz bu silah, yüksek atış hızı ve iyileştirilmiş şarjör kapasitesiyle birlikte ön plana çıkıyor. Aynı zamanda minik patlayıcı mermi atabilmesi de düşmanların korkulu rüyası desek yeridir.