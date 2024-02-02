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Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!

Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 17:01

Phantom Liberty ek paketi ile birlikte toparlanmaya geçen ve son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız Cyberpunk 2077'de bazı gizli silahların olduğunu biliyoruz. Bu yazımızda sizlere bu silahların lokasyonlarını tarif edeceğiz. Böylelikle karşınıza çıkan zorlukları çok daha kolay alt edebileceğiniz güçlü yardımcılarını olacak!

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6. Satori

6. Satori
  • Lokasyon: Konpeki Plaza tepesindeki iniş pistinde.

Oyunun ortalarındaki 'soygun' görevinde bulabileceğiniz bu güçlü katana kılıç, düşmanları yakın dövüşte etkisiz hale getirmek için güzel bir alternatif olacak. Bu kılıcı görevin sonlarına doğru gittiğiniz helikopter pistinde Saburo'nun özel uçağında kolaylıkla bulabilirsiniz.

5. La Chingona Dorada

5. La Chingona Dorada
  • Lokasyon: Jackie'nin anıtı altında.

La Chingona Dorada, oyundaki ana karakterimiz olan V'nin yakın arkadaşlarından Jackie'nin kişisel silahlarından birisi. Bu silaha sahip olmak için 'The Heist' görevinin sonunda bir seçim yapmanız gerekiyor. Spoiler olmaması açısından hangi seçeneği seçmeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak seçiminiz sonunda bu silaha ulaşamazsanız o zaman kaydı tekrar yükleyerek alternatif diyaloğu seçebilirsiniz.

4. Psalm 11:6

4. Psalm 11:6
  • Lokasyon: Tom Ayer isimli bir şahsın elinde.

Şüpheli Suç Faaliyetleri yan görevleri sırasında karşınıza çıkan 'Just Say No' görevinde sahip olabileceğiniz bu silah, yüksek atış hızı ve iyileştirilmiş şarjör kapasitesiyle birlikte ön plana çıkıyor. Aynı zamanda minik patlayıcı mermi atabilmesi de düşmanların korkulu rüyası desek yeridir.

3. Gold-Plated Baseball Bat

3. Gold-Plated Baseball Bat
  • Lokasyon: Denny'nin evindeki havuzun içerisinde.

Oyunun ilerleyen kısımlarındaki bir görev içerisinde Silverhand'in V'nin bedeninde tüm kontrolü sağladığını görüyoruz. Silverhand'in arkadaşlarından birisi olan Denny'nin evinde, bir konuşma sırasında bu beyzbol sopasının bir havuzun içerisine atıldığını görüyoruz. Şayet bu yere gidip onu almak istediğinizde ise envanterinizde altın kaplamalı bir sopa olacak!

2. Lizzie

2. Lizzie
  • Lokasyon: Lizzie'nin barının altındaki sunucu odasında.

'Automatic Love' isimli bir yan görev esnasında sahip olabileceğiniz bu ikonik silah, yüksek termal hasarlara sahip ve aynı zamanda ateşlendiğinde fazladan birkaç mermi atabilme olasılığı ile her zaman arkanızı koruyacak bir silah konumunda.

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1. Sir John Phallustiff

1. Sir John Phallustiff
  • Lokasyon: No-tell Motel içerisinde Meredith Stout ile birlikte.

Görünüşü epey bir edepsiz olan bu silah, aynı zamanda kritik hasar oranı bakımından insanı hayrete düşürüyor. Ayrıca %69 sersemletme ve %69 kafadan hasar oranıyla birlikte oldukça ilginç bir silah olduğunu kanıtı. Tabii silah demeye bin şahit...

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