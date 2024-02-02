Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!

Lokasyon: Denny'nin evindeki havuzun içerisinde.

Oyunun ilerleyen kısımlarındaki bir görev içerisinde Silverhand'in V'nin bedeninde tüm kontrolü sağladığını görüyoruz. Silverhand'in arkadaşlarından birisi olan Denny'nin evinde, bir konuşma sırasında bu beyzbol sopasının bir havuzun içerisine atıldığını görüyoruz. Şayet bu yere gidip onu almak istediğinizde ise envanterinizde altın kaplamalı bir sopa olacak!