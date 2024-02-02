Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!
Cyberpunk 2077'deki En Gizli 6 Silahın Yerini Söylüyoruz!
Phantom Liberty ek paketi ile birlikte toparlanmaya geçen ve son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız Cyberpunk 2077'de bazı gizli silahların olduğunu biliyoruz. Bu yazımızda sizlere bu silahların lokasyonlarını tarif edeceğiz. Böylelikle karşınıza çıkan zorlukları çok daha kolay alt edebileceğiniz güçlü yardımcılarını olacak!
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6. Satori
5. La Chingona Dorada
4. Psalm 11:6
3. Gold-Plated Baseball Bat
2. Lizzie
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1. Sir John Phallustiff
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