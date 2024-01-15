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Steam'i Sallayan Bi' Garip Oyun: Kazanmak Yapmanız Gereken Şey, Hiçbir Şey!

Steam'i Sallayan Bi' Garip Oyun: Kazanmak Yapmanız Gereken Şey, Hiçbir Şey!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:49

Her yandan uçuşan mermiler, sürekli gelen düşmanlar ve cayır cayır aksiyon size göre değil mi? O zaman sizi Nothing ile tanıştıralım. Bu oyunda kazanmak için tek bir şey yapmalısınız, o da hiçbir şey!

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Steam'de son zamanlarda bir oyun aldığı olumlu geribildirimler ile dikkat çekmeye başladı. Oyunumuzun ismi ise Nothing.

Steam'de son zamanlarda bir oyun aldığı olumlu geribildirimler ile dikkat çekmeye başladı. Oyunumuzun ismi ise Nothing.

'Ne demek hiçbir şey' diyecek olursanız bu oyunda amacımız tam olarak hiçbir şey yapmamak. Oyuna başladıktan sonra tek yapmanız gereken bir tuşa basmak ve ardından elinizi klavyeden çekmek.

Oyunda amacımız tam olarak hiçbir şey yapmamak.

Oyunda amacımız tam olarak hiçbir şey yapmamak.

Evet, tam olarak hiçbir şey. Oyun başladıktan sonra herhangi bir etkileşimde bulunursanız oyunu kaybediyorsunuz. Amacınız ise mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca tam anlamıyla hiçbir şey yapmamak.

Tamamen ücretsiz olan oyun oyuncular tarafından övgü dolu yorumlar ve iyi değerlendirmeler ile karşılandı.

Tamamen ücretsiz olan oyun oyuncular tarafından övgü dolu yorumlar ve iyi değerlendirmeler ile karşılandı.

Öyle ki oyun şu anda yüzde 90'ın üzerinde olumlu incelemeye sahip. Gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

  • 'Çok fazla içerik var.

  • 'Bir tam çözüm yayınlanmasını bekleyeceğim. İşler 46. saniyeden sonra çok karmaşıklaşıyor.'

  • 'The Day Before'dan daha iyi.'

  • 'Oyun çok korkunç. Düşüncelerimle yalnız kalmak zorunda kaldım.'

Oyun neyin nesi diye bir göz atmak isterseniz şöyle buyurun:

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