Steam'i Sallayan Bi' Garip Oyun: Kazanmak Yapmanız Gereken Şey, Hiçbir Şey!
Steam'i Sallayan Bi' Garip Oyun: Kazanmak Yapmanız Gereken Şey, Hiçbir Şey!
Her yandan uçuşan mermiler, sürekli gelen düşmanlar ve cayır cayır aksiyon size göre değil mi? O zaman sizi Nothing ile tanıştıralım. Bu oyunda kazanmak için tek bir şey yapmalısınız, o da hiçbir şey!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Steam'de son zamanlarda bir oyun aldığı olumlu geribildirimler ile dikkat çekmeye başladı. Oyunumuzun ismi ise Nothing.
Oyunda amacımız tam olarak hiçbir şey yapmamak.
Tamamen ücretsiz olan oyun oyuncular tarafından övgü dolu yorumlar ve iyi değerlendirmeler ile karşılandı.
Oyun neyin nesi diye bir göz atmak isterseniz şöyle buyurun:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın