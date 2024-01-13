40 Milyondan Fazla Oyuncu Oynuyordu: Şimdi İse Smite 2 Adıyla Yeni Versiyona Geçiyor!

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre daha yenilenmiş bir sürüm olan Smite 2 çok yakında oyuncular ile birlikte olacak. PC başta olmak üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazları için de çıkacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda alfa sürümleri yayınlanacak ve test içeriklerine başlanacak.