40 Milyondan Fazla Oyuncu Oynuyordu: Şimdi İse Smite 2 Adıyla Yeni Versiyona Geçiyor!
40 Milyondan Fazla Oyuncu Oynuyordu: Şimdi İse Smite 2 Adıyla Yeni Versiyona Geçiyor!
MOBA türündeki popüler oyunlardan bir tanesi olan Smite, tamamen güncellenmiş ve yenilenmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacak. Smite 2 ismiyle piyasaya tekrar hızlı bir giriş yapmak istiyor gibi!
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İlk oyun çok seviliyordu.
Şimdi ise devamı geliyor.
Heyecan dolu Smite 2 fragmanını izlemek isteyenleri şöyle alalım;
Peki ilk oyuna ne olacak?
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