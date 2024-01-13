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40 Milyondan Fazla Oyuncu Oynuyordu: Şimdi İse Smite 2 Adıyla Yeni Versiyona Geçiyor!

40 Milyondan Fazla Oyuncu Oynuyordu: Şimdi İse Smite 2 Adıyla Yeni Versiyona Geçiyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 21:22

MOBA türündeki popüler oyunlardan bir tanesi olan Smite, tamamen güncellenmiş ve yenilenmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacak. Smite 2 ismiyle piyasaya tekrar hızlı bir giriş yapmak istiyor gibi!

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İlk oyun çok seviliyordu.

İlk oyun çok seviliyordu.

Özellikle League of Legends veya Dota 2 gibi MOBA türünün önde gelen isimleri arasında oldukça iyi başarılar elde eden Smite, tamamen yenilenmiş bir versiyon ile karşımıza çıkacak. Bu yapımı diğer türlerden ayıran en büyük özellik ise üçüncü şahıs kamera açısı ile oynanabilir olmasıydı.

Şimdi ise devamı geliyor.

Şimdi ise devamı geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre daha yenilenmiş bir sürüm olan Smite 2 çok yakında oyuncular ile birlikte olacak. PC başta olmak üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazları için de çıkacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda alfa sürümleri yayınlanacak ve test içeriklerine başlanacak.

Heyecan dolu Smite 2 fragmanını izlemek isteyenleri şöyle alalım;

Peki ilk oyuna ne olacak?

Peki ilk oyuna ne olacak?

Verilen çeşitli röportajlara göre ilk oyun çevrimiçi kalmaya devam edecek. Aynı zamanda oyun içerisinde harcanan para miktarının bir kopyası, Smite 2 içerisinde oyunculara hediye edilecek. Böylelikle zaman ve emek israfının önüne geçilmesi planlanıyor.

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