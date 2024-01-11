Efsane Seri Geri Döndü! Prince of Perisa: The Lost Crown İnceleme

Hikâye her ne kadar Prince of Persia evreninde geçse de, Sands of Time ile başlayan üçlemenin ağırlığını taşımıyor. Kendi çapında bir anlatı sunan bu macera, başlarda ilgi çekici ve merak uyandırıcı olsa da oyunun sonlarına doğru gerektiğinden fazla sündürülüyor. Bu da bir noktadan sonra çekiciliğini kaybetmesine yol açıyor. Bazı kısımların fazla oldu bittiye getirilmesi de dünyadan kopmanızı sağlayan başka bir unsur. Karakterlerin işlenişi de vasat bir düzeyde. Oyunu bitirdikten sonra birkaç karakter haricinde aklımda kalan bir karakter olmadı.