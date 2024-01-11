Efsane Seri Geri Döndü! Prince of Perisa: The Lost Crown İnceleme
Efsane Seri Geri Döndü! Prince of Perisa: The Lost Crown İnceleme
Prince of Persia uzun yıllar sonra geri döndü! Son oyununu 2010 yılında çıkartan seri, Metroidvania türündeki yeni oyunu The Lost Crown ile oyuncularla buluyor. Bugünki yazımızda da The Lost Crown'un detaylı bir incelemesini sizler için hazırladık. İnceleme herhangi bir spoiler içermemektedir.
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Gerçek anlamda köklere dönüş.
The Lost Crown bizlere ne anlatıyor?
Hikâye ne kadar başarılı?
Temel mekanikler ile başlayalım.
Aksiyon sistemi ve silahlara bir göz atmak gerekirse...
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Savaşların kritik noktası Athra Surges.
Oyunun büyük bir kısmı platform ile geçiyor.
Biraz zor mu ne?
Sadece platformların değil boss savaşlarının da dengesi bozuk gibi mi ne?
Epik boss savaşları!
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Yan görevler ve challenge'lara da bir göz atalım.
Tılsımlar ve toplanabilirler ise olmazsa olmazımız.
Zaman Kristalleri ve Xerxes'ler ise bambaşka bir mevzu.
Harita çeşitliliği konusunda ise iyi iş çıkartılmış.
Grafikler ve sanat tasarımına değinmeden geçmeyelim.
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Teknik detaylar...
Toparlamak gerekirse...
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Metacritic puanı 87 görünüyor. Ben yanlış baktım herhalde.