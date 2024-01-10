Steam'den Yapay Zeka ile Yapılan Oyunlara Kısmi Yeşil Işık

ChatGPT gibi gelişmiş dil modellerinden yalnızca birkaç komutla karmaşık görseller oluşturabilen yapay zeka uygulamalarına kadar pek çok farklı kolda inanılmaz hızlı adımlar atılıyor. Elbette oyun dünyası da konunun pek uzağında sayılmaz. Örneğin geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının devlerinden olan Ubisoft bazı NPC diyalogları gibi konularda işi Ghostwriter adlı yapay zekaya kısmen devredeceğini açıklamıştı.