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Steam'den Yapay Zeka ile Yapılan Oyunlara Kısmi Yeşil Işık

Steam'den Yapay Zeka ile Yapılan Oyunlara Kısmi Yeşil Işık

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 23:39

Geçtiğimiz yaz yapay zeka ile üretilen oyunlara kapısını kapattığını açıklayan Steam'den bu kez konuya ilişkin geri adım geldi. Steam yapay zeka ile yaratılmış oyunlara izin verecek ancak elbette bazı şartlar altında.

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Yapay zeka özellikle son yıllarda hayatımızın tam ortasına oturdu.

Yapay zeka özellikle son yıllarda hayatımızın tam ortasına oturdu.

ChatGPT gibi gelişmiş dil modellerinden yalnızca birkaç komutla karmaşık görseller oluşturabilen yapay zeka uygulamalarına kadar pek çok farklı kolda inanılmaz hızlı adımlar atılıyor. Elbette oyun dünyası da konunun pek uzağında sayılmaz. Örneğin geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının devlerinden olan Ubisoft bazı NPC diyalogları gibi konularda işi Ghostwriter adlı yapay zekaya kısmen devredeceğini açıklamıştı.

Valve cephesinden ise geçtiğimiz yaz aylarında yapay zeka ile üretilen oyunlara veto gelmişti.

Konunun üzerinden aylar geçmişken Valve'dan yapay zeka ile üretilen oyunlar konusunda bir geri adım geldi.

Konunun üzerinden aylar geçmişken Valve'dan yapay zeka ile üretilen oyunlar konusunda bir geri adım geldi.

Konuya ilişkin olarak geliştiricilerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Valve bundan sonrasında bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri halinde yapay zeka kullanılan oyunların Steam'de yer almasına izin verecek.

Steam yapay zeka destekli oyunları iki farklı kategoride değerlendirecek.

Steam yapay zeka destekli oyunları iki farklı kategoride değerlendirecek.

Önceden oluşturulmuş ve gerçek zamanlı içerikleri farklı biçimlerde ele alacaklarını söyleyen blog gönderisinde Valve bu içeriklerin mevcut Steam kurallarına uyması gerektiğinin de altını çizerken canlı yapay zeka ile üretilmiş içerikler konusunda yetişkinlere yönelik cinsel içerikli oyunlara şu an için bir istisna olarak izin verilmeyeceğini de belirtti.

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