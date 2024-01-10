Steam'den Yapay Zeka ile Yapılan Oyunlara Kısmi Yeşil Işık
Steam'den Yapay Zeka ile Yapılan Oyunlara Kısmi Yeşil Işık
Geçtiğimiz yaz yapay zeka ile üretilen oyunlara kapısını kapattığını açıklayan Steam'den bu kez konuya ilişkin geri adım geldi. Steam yapay zeka ile yaratılmış oyunlara izin verecek ancak elbette bazı şartlar altında.
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Yapay zeka özellikle son yıllarda hayatımızın tam ortasına oturdu.
Konunun üzerinden aylar geçmişken Valve'dan yapay zeka ile üretilen oyunlar konusunda bir geri adım geldi.
Steam yapay zeka destekli oyunları iki farklı kategoride değerlendirecek.
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