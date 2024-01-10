Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!

Geçtiğimiz hafta hiç alışık olmadığımız biçimde üçüncülüğe kadar düşen CS2 bu hafta biraz toparlasa da alışık olduğu zirveyi bu hafta da göremedi. Ülkemizde de zirveyi War Thunder'a kaptıran ancak bu hafta geri almayı bilen CS2 bakalım gelecek hafta alışık olduğu konuma dönebilecek mi?