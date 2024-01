Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!

Valve'ın belki de en iyi beklentilerini dahi aşan bir satış başarısı yakalayan Steam Deck firmanın donanım konusundaki başarısız denemelerinin ardından adeta ilaç gibi geldi. Tüm Steam kütüphanesine her an her yerden ulaşabilmek hangimizi heyecanlandırmıyor ki?