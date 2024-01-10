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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 18:04

2024'e iyice alıştınız mı? Oyuncularda cennetten bir köşe etkisi yaratan 2023'ün ardından 2024 neler getirecek hep birlikte göreceğiz ancak gelin öncesinde bu hafta dünyadaki oyuncular en çok neler oynamışlar bir göz atalım.

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1. Listenin tepesinde Steam Deck var.

1. Listenin tepesinde Steam Deck var.

Valve'ın belki de en iyi beklentilerini dahi aşan bir satış başarısı yakalayan Steam Deck firmanın donanım konusundaki başarısız denemelerinin ardından adeta ilaç gibi geldi. Tüm Steam kütüphanesine her an her yerden ulaşabilmek hangimizi heyecanlandırmıyor ki?

2. Counter-Strike 2 tırmansa da zirveyi bulamadı.

2. Counter-Strike 2 tırmansa da zirveyi bulamadı.

Geçtiğimiz hafta hiç alışık olmadığımız biçimde üçüncülüğe kadar düşen CS2 bu hafta biraz toparlasa da alışık olduğu zirveyi bu hafta da göremedi. Ülkemizde de zirveyi War Thunder'a kaptıran ancak bu hafta geri almayı bilen CS2 bakalım gelecek hafta alışık olduğu konuma dönebilecek mi?

3. Bu oyuna aşk şiirleri yazmak istiyoruz...

3. Bu oyuna aşk şiirleri yazmak istiyoruz...

Tutkuyla yapılmış oyunlara hasret kalmışken 2023 üstümüze tonla böyle oyun fırlattı ancak Baldur's Gate 3'ün yeri bambaşka oldu. Her bir detayı özen kokan oyun oyunculardan hak ettiği ilgiyi görmeye devam ederek çıkışının üzerinden aylar geçmiş olmasına karşın bu haftayı üçüncü sırada kapatmayı başardı.

4. Battle royale bayrağı PUBG'ye emanet.

4. Battle royale bayrağı PUBG'ye emanet.

Oynaması tamamen ücretsiz olan PUBG geçtiğimiz haftaki yerini korumayı başararak dördüncülükte kaldı. Düzenli güncellemeler ile içeriğini güncel tutmak konusunda oyuncuları mutlu eden PUBG türdeş rakipleri karşısında hala 'ben buradayım' demeyi çok iyi biliyor.

5. Yerini pekiştirenlerden biri de Lethal Company.

5. Yerini pekiştirenlerden biri de Lethal Company.

Co-op korku oyunlarının neredeyse her hafta yeni bir örneğini görürken Lethal Company geldi ve 'bu iş böyle yapılır' dedi. Uygun fiyatına karşın sunduğu büyük eğlence ile kalplerimizi çalan Lethal Company bu hafta da global listede kendini ilk beşe konumlandırmayı bildi.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Naraka Bladepoint

  • Call of Duty

  • Apex Legends

  • Cyberpunk 2077

  • EA Sports FC 24

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