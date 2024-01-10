Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Makine Tahtı Bırakmıyor!
2024'e iyice alıştınız mı? Oyuncularda cennetten bir köşe etkisi yaratan 2023'ün ardından 2024 neler getirecek hep birlikte göreceğiz ancak gelin öncesinde bu hafta dünyadaki oyuncular en çok neler oynamışlar bir göz atalım.
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1. Listenin tepesinde Steam Deck var.
2. Counter-Strike 2 tırmansa da zirveyi bulamadı.
3. Bu oyuna aşk şiirleri yazmak istiyoruz...
4. Battle royale bayrağı PUBG'ye emanet.
5. Yerini pekiştirenlerden biri de Lethal Company.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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