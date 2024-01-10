Son Oyunuyla Ortalığı Yakan Alan Wake Dead by Daylight’a Geliyor
Son Oyunuyla Ortalığı Yakan Alan Wake Dead by Daylight’a Geliyor
2016 yılından beri hayatımızda olan ve bir türe resmen öncülük eden Dead by Daylight için ortaklıklar hız kesmeden devam ediyor. Sırada ise sevilen karakter Alan Wake var.
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Diğer oyunlarla yaptığı anlaşmalar ile gündeme gelen Dead by Daylight'a yeni bir karakter ekleniyor.
Hayatta kalan bir karakter olarak oynanabilir olacak.
Karakter bugün oyuna eklenecek.
Yapılan anlaşma sonrası karakteri tanıtan ilk fragman ise oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.
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