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Son Oyunuyla Ortalığı Yakan Alan Wake Dead by Daylight’a Geliyor

Son Oyunuyla Ortalığı Yakan Alan Wake Dead by Daylight’a Geliyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 17:12

2016 yılından beri hayatımızda olan ve bir türe resmen öncülük eden Dead by Daylight için ortaklıklar hız kesmeden devam ediyor. Sırada ise sevilen karakter Alan Wake var.

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Diğer oyunlarla yaptığı anlaşmalar ile gündeme gelen Dead by Daylight'a yeni bir karakter ekleniyor.

Diğer oyunlarla yaptığı anlaşmalar ile gündeme gelen Dead by Daylight'a yeni bir karakter ekleniyor.

Daha önce birçok oyunla anlaşma imzalamış olan 2016 çıkışlı Dead by Daylight'a şimdi ise sevilen karakter Alan Wake katılıyor. Devam oyunu ile 27 Ekim 2023 tarihinde oyuncular ile buluşan Alan Wake serisi ise hız kesmeden serüvenlere devam ediyor.

Hayatta kalan bir karakter olarak oynanabilir olacak.

Hayatta kalan bir karakter olarak oynanabilir olacak.

Popüler hayatta kalma-korku oyununun içerisine gelecek olan Alan Wake karakteri, oynanabilir bir karakter olacak. Kendine has yetenekleri sayesinde oyun anlayışına da ilginç bir yaklaşım sunması bekleniyor.

Karakter bugün oyuna eklenecek.

Karakter bugün oyuna eklenecek.

Türkiye saati ile 19:00'da oyuna eklenecek olan Alan Wake, aynı zamanda kendine has yeteneklere sahip olacak. Örneğin el feneri tutarken daha hızlı hareket etmesi gibi kendine has özellikleri ile oyuna adeta damga vuracak gibi görünüyor.

Yapılan anlaşma sonrası karakteri tanıtan ilk fragman ise oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.

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