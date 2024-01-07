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Ronaldo-İsmail Çipe Benzerliğinden Bizi Dinleyen Çinlilere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Ronaldo-İsmail Çipe Benzerliğinden Bizi Dinleyen Çinlilere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.01.2024 - 11:26

Dolardı, oyun fiyatlarıydı derken bu hafta da keyfimizi hiçbir şey kaçıramadı. Oyuncular kah sevgi-nefret ilişkisi yaşadıkları, kah sinir krizi geçirdikleri oyunlar hakkındaki harika yorumlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başardılar.

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1. Nasıl sevecen olduğu adından dahi belli. 🥰

1. Nasıl sevecen olduğu adından dahi belli. 🥰

Oyun: Subnautica

2. İsmail Çipe bu yorum karşısında neler hissederdi acaba?

2. İsmail Çipe bu yorum karşısında neler hissederdi acaba?

Oyun: eFootball 2024

3. Bu sefer gülmek yok, sadece hüzün.

3. Bu sefer gülmek yok, sadece hüzün.

Oyun: Green Hell

4. FM bağımlılarının genel ruh hali:

4. FM bağımlılarının genel ruh hali:

Oyun: Football Manager 2024

5. Birileri yine makinalaşmak istiyor.

5. Birileri yine makinalaşmak istiyor.

Oyun: Forza Horizon 5

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6. "Daha yapmadım" kısmında patladım.

6. "Daha yapmadım" kısmında patladım.

Oyun: The Finals

7. Çinlilerin takım arkadaşımdan can paketi sakladığımı bilmelerini istemem doğrusu.

7. Çinlilerin takım arkadaşımdan can paketi sakladığımı bilmelerini istemem doğrusu.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

8. Susma haykır, anime kızları vardır!

8. Susma haykır, anime kızları vardır!

Oyun: Human Fall Flat

9. O yaşlarda ev kredisi ödeyen ebeveynlerimiz vs. biz.

9. O yaşlarda ev kredisi ödeyen ebeveynlerimiz vs. biz.

Oyun: Diablo 4

10. Bunda yol ve yemek var en azından.

10. Bunda yol ve yemek var en azından.

Oyun: Lethal Company

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11. Haftaya görüşmek üzere!

11. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: War Thunder

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