Ronaldo-İsmail Çipe Benzerliğinden Bizi Dinleyen Çinlilere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Dolardı, oyun fiyatlarıydı derken bu hafta da keyfimizi hiçbir şey kaçıramadı. Oyuncular kah sevgi-nefret ilişkisi yaşadıkları, kah sinir krizi geçirdikleri oyunlar hakkındaki harika yorumlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başardılar.