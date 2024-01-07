Ronaldo-İsmail Çipe Benzerliğinden Bizi Dinleyen Çinlilere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Ronaldo-İsmail Çipe Benzerliğinden Bizi Dinleyen Çinlilere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Dolardı, oyun fiyatlarıydı derken bu hafta da keyfimizi hiçbir şey kaçıramadı. Oyuncular kah sevgi-nefret ilişkisi yaşadıkları, kah sinir krizi geçirdikleri oyunlar hakkındaki harika yorumlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başardılar.
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1. Nasıl sevecen olduğu adından dahi belli. 🥰
2. İsmail Çipe bu yorum karşısında neler hissederdi acaba?
3. Bu sefer gülmek yok, sadece hüzün.
4. FM bağımlılarının genel ruh hali:
5. Birileri yine makinalaşmak istiyor.
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6. "Daha yapmadım" kısmında patladım.
7. Çinlilerin takım arkadaşımdan can paketi sakladığımı bilmelerini istemem doğrusu.
8. Susma haykır, anime kızları vardır!
9. O yaşlarda ev kredisi ödeyen ebeveynlerimiz vs. biz.
10. Bunda yol ve yemek var en azından.
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11. Haftaya görüşmek üzere!
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