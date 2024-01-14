Düşünceli Erotik Oyundan Gamer Dedeye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Düşünceli Erotik Oyundan Gamer Dedeye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Dolu dolu bir haftayı geride bırakıp bir yenisine başlamaya hazırlanırken oyunları biraz fazla içselleştiren oyuncular tarafından yapılan haftanın en komik Steam yorumları arasında biraz gezinmeye ne dersiniz? Buyurun!
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1. Usulca oynama süresine bakar mısınız?
2. Köylüler doğalgaz istiyor.
3. Sen öyle diyorsan...
4. 7 bin küsür saatten sonra tecrübe konuşuyor diyebilir miyiz?
5. Türkiye'de oyun almak hiç stresli değil. 🤡
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6. Hmm, niye?
7. Erotik oyun geliştiricilerin şu inceliğine bakar mısınız?
8. Gotikler isyanda!
9. Yere tek bir yağmur damlası düşünce İstanbul trafiği.
10. Bazen bana da oluyor ama mecburen yaşamaya devam ediyorum.
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11. Haftaya görüşmek üzere!
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