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Düşünceli Erotik Oyundan Gamer Dedeye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Düşünceli Erotik Oyundan Gamer Dedeye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 12:00

Dolu dolu bir haftayı geride bırakıp bir yenisine başlamaya hazırlanırken oyunları biraz fazla içselleştiren oyuncular tarafından yapılan haftanın en komik Steam yorumları arasında biraz gezinmeye ne dersiniz? Buyurun!

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1. Usulca oynama süresine bakar mısınız?

1. Usulca oynama süresine bakar mısınız?

Oyun: War Thunder

2. Köylüler doğalgaz istiyor.

2. Köylüler doğalgaz istiyor.

Oyun: Frostpunk

3. Sen öyle diyorsan...

3. Sen öyle diyorsan...

Oyun: War Thunder

4. 7 bin küsür saatten sonra tecrübe konuşuyor diyebilir miyiz?

4. 7 bin küsür saatten sonra tecrübe konuşuyor diyebilir miyiz?

Oyun: Dota 2

5. Türkiye'de oyun almak hiç stresli değil. 🤡

5. Türkiye'de oyun almak hiç stresli değil. 🤡

Oyun: EA Sport FC 24

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6. Hmm, niye?

6. Hmm, niye?

Oyun: Fresh Women

7. Erotik oyun geliştiricilerin şu inceliğine bakar mısınız?

7. Erotik oyun geliştiricilerin şu inceliğine bakar mısınız?

Oyun: Summer Crush

8. Gotikler isyanda!

8. Gotikler isyanda!

Oyun: The Finals

9. Yere tek bir yağmur damlası düşünce İstanbul trafiği.

9. Yere tek bir yağmur damlası düşünce İstanbul trafiği.

Oyun: Cities: Skylines II

10. Bazen bana da oluyor ama mecburen yaşamaya devam ediyorum.

10. Bazen bana da oluyor ama mecburen yaşamaya devam ediyorum.

Oyun: Disco Elysium

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11. Haftaya görüşmek üzere!

11. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Hunt: Showdown

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