Gamerlar Kıskandı: Emekli Askerin Battlefield 2042'de Sniper Oynadığı Anlara Hayran Kalacaksınız

'grndpagaming' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan emekli bir askerin Battlefield 2042 savaş oyunundaki performansı başta oyunseverler olmak üzere herkesi etkilemeyi başardı. Detaylar 👇
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"Grndpagaming" adlı bir video içerik üretici son dönemlerde sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden biri olmaya başladı.
Askerlikten emekli olduğu bilinen 71 yaşındaki kullanıcı özellikle savaş oyunlarında oldukça iyi bir başarı gösteriyor.
Özellikle TikTok hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan kullanıcı aynı zamanda canlı yayınlar açarak da oyunlarını oynamaya devam ediyor.
Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042 oynayan sempatik amcamız bu savaş oyunda da eski yeteneklerini gözler önüne seriyor.
Sniper oynayan emekli askerin oyundaki dikkat çeken başarılı performansı kullanıcıların da takdirini kazandı.
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