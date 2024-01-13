TikTok'ta Lise Anılarını Anlattı: Sevgilisiyle Barışmak için Kanser Olduğunu Söylemiş

TikTok'ta bir kullanıcı lisede sınıf arkadaşını anlattı. Arkadaşının yaptıkları hepimizin ağzını açık bıraktı.
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Lise'de hepimiz çok farklı insanlarla tanışıp çok farklı anılar yaşadık. Bazılarını zamanla unutsakta bazılarını hiç unutmadık.
TikTok'ta bir kullanıcı da lisede tanıdığı bir kızı anlatıp hepimizin ağzını açık bıraktı.
Kullanıcı lisede tanıdığı ve sürekli yalan söylediğini iddia ettiği bir sınıf arkadaşını anlatıyor.
Kullanıcın söylediğine göre, sınıf arkadaşı çıkmamış bir telefon modelinin kendisinde olduğunu söylemiş.
Ancak izleyenlerin ağzını açık bırakan yalan bu değil. Kullanıcı, sınıf arkadaşının eski sevgilisiyle barışmak için tüm okula kanser olduğunu söylediğini anlatıyor.
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Sınıf arkadaşı, saçlarını yoluyor ve okulda saçlarının döküldüğünü gösteriyormuş.
Kullanıcının anlattığı hikayenin sonu beklediğimizden kötü bitmiş olsa da, hikaye bizi kısa sürede olsa lisede tanıdığımız kişileri hatırlatıyor.
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Bu hikayeye gelen bazı yorumlar👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle birini tanıdınız mı? Gelin yorumlarda buluşalım.
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