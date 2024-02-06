Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Yükseliyor, Sürpriz Oyun Listede

Çıkışının üzerinden 3 hafta geçen Palworld müthiş bir satış başarısı yakalamanın yanında oyuncuların ilgisinin hakkını da veriyor. İlk günden itibaren Xbox Game Pass'e de eklenmiş olan oyun buna karşın harika bir satış grafiği çiziyor. Pokemon'a olan bariz benzerliklerinin ise başlarına bir dert açıp açmayacağını yakında göreceğiz zira The Pokemon Company konuyla ilgili harekete geçtiklerini açıklamıştı.