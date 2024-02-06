Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Yükseliyor, Sürpriz Oyun Listede
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Yükseliyor, Sürpriz Oyun Listede
Palworld fırtınası tüm dünyada devam ederken ülkemizde de durum haftalardır farklı değil. Bu hafta da lider değişmese de listenin geri kalanında hareketlilik hakim. İşte Steam Türkiye'de bu haftanın gelire göre en çok satan oyunları!
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1. Palworld hakimiyeti tam gaz devam ediyor.
2. Counter-Strike 2 eski formunu bulmaya başladı.
3. İndirimin bitişi EA Sports FC 24'e bir sıraya maloldu.
4. Bu hafta listede bir de sürpriz var.
5. Enshrouded çıkışından beri sürdürdüğü istikrarını korumaya devam ediyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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