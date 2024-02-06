Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Yükseliyor, Sürpriz Oyun Listede

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Yükseliyor, Sürpriz Oyun Listede

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.02.2024 - 20:42

Palworld fırtınası tüm dünyada devam ederken ülkemizde de durum haftalardır farklı değil. Bu hafta da lider değişmese de listenin geri kalanında hareketlilik hakim. İşte Steam Türkiye'de bu haftanın gelire göre en çok satan oyunları!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Palworld hakimiyeti tam gaz devam ediyor.

Çıkışının üzerinden 3 hafta geçen Palworld müthiş bir satış başarısı yakalamanın yanında oyuncuların ilgisinin hakkını da veriyor. İlk günden itibaren Xbox Game Pass'e de eklenmiş olan oyun buna karşın harika bir satış grafiği çiziyor. Pokemon'a olan bariz benzerliklerinin ise başlarına bir dert açıp açmayacağını yakında göreceğiz zira The Pokemon Company konuyla ilgili harekete geçtiklerini açıklamıştı.

2. Counter-Strike 2 eski formunu bulmaya başladı.

2. Counter-Strike 2 eski formunu bulmaya başladı.

Haftalardır listenin en tepesinden uzak kalan Counter-Strike 2 geçtiğimiz hafta ikincilikten de düşerek kendine üçüncülük koltuğunda yer bulmuştu. Listenin neredeyse her haftaki daimi birincisi bu hafta ise yavaş yavaş eski günlerine geri dönmenin sinyallerini vererek bir sıralık yükselişte. Bakalım Palworld'e teslim ettiği yerini geri kazanmayı başarabilecek mi?

3. İndirimin bitişi EA Sports FC 24'e bir sıraya maloldu.

3. İndirimin bitişi EA Sports FC 24'e bir sıraya maloldu.

Geçtiğimiz hafta yüzde 70'lik dev bir indirimle karşımıza çıkan EA Sports FC 24 listenin ikinci sırasına kadar tırmanmıştı. Oyunculardan hala karışık yorumlar almaya devam eden oyun buna karşın listenin ilk beşinden neredeyse hiç düşmüyor.

4. Bu hafta listede bir de sürpriz var.

4. Bu hafta listede bir de sürpriz var.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkmış olan Granblue Fantasy: Relink neredeyse çıkar çıkmaz Steam Türkiye'de kendini ilk beş içerisinde buldu. 39,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan oyunumuz anime stili grafikleri, açık dünyası ve rol yapma elementleriyle öne çıkarken oyunculara ise sunduğu fantastik dünyada bir maceracı olma şansını sunuyor.

5. Enshrouded çıkışından beri sürdürdüğü istikrarını korumaya devam ediyor.

5. Enshrouded çıkışından beri sürdürdüğü istikrarını korumaya devam ediyor.

Çıkışının üzerinden iki hafta geçen, oyuncular tarafından çok sevilen hayatta kalma ve üs inşa etme oyunu Enshrouded çok olumlu yorumlarıyla dikkat çekiyor.14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyun keyifli bir aksiyon RPG arayanlar için de ideal.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Lethal Company

  • Tekken 8

  • Forza Horizon 5

  • Black Desert

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?