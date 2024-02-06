Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Tencent Games Elden Ring'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Tencent Games Elden Ring'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 17:16

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Tencent, Elden Ring'in mobil versiyonunu geliştiriyor olabilir. Teknoloji devi şirket, daha önce birçok büyük oyunun mobil versiyonunu yayınlamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Söylentiye göre Elden Ring için oynaması ücretsiz bir mobil oyun geliştiriliyor.

Söylentiye göre Elden Ring için oynaması ücretsiz bir mobil oyun geliştiriliyor.

Çinli teknoloji devi Tencent, FromSoftware'in ustalık eseri olan Elden Ring'i mobil platformlara getirmeyi planlıyor. Reuters'in haberine göre bu proje henüz başlangıç aşamasında. Bunun yanında geliştirme süreci de bir hayli yavaş ilerlemekte.

Genshin Impact benzeri bir yapıya sahip olacak.

Genshin Impact benzeri bir yapıya sahip olacak.

Söylentilerde yer alan bilgilere göre bu oyun ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Gelir kaynağının ise oyun içi satın alımlarla sağlanması planlanıyor. Tencent, Elden Ring'in mobil sürümünü Genshin Impact tarzı bir yapıya büründürmek istiyor. Elden Ring'in temel yapısı göz önüne alındığında bu durumun oyuna nasıl yedirileceği ise merak konusu.

Elden Ring mobil projesi gerçekleşecek olsa bile uzun yıllar beklemeniz gerekebilir.

Elden Ring mobil projesi gerçekleşecek olsa bile uzun yıllar beklemeniz gerekebilir.

Söylentiler doğrultusunda Tencent, Elden Ring mobil projesi için ilk adımlarını daha yeni yeni atmaya başlamış. Bunun yanında projenin geliştirme süreci de yavaş bir şekilde ilerlemekte. Bu durum da Elden Ring mobil projesini görmek için uzun yıllar bekleyeceğimiz anlamına geliyor.

FromSoftware'in bir kısmı Tencent tarafından satın alınmıştı.

FromSoftware'in bir kısmı Tencent tarafından satın alınmıştı.

2022 yılının ortalarında Tencent, FromSoftware'in bir kısmını satın almıştı. Bu da doğal olarak onlara projelerde söz sahibi olma hakkını verdi. Tencent, daha önce Call of Duty ve PUBG gibi büyük oyunların mobil versiyonlarını yapmış ve büyük başarı elde etmişti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?