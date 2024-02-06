Tencent Games Elden Ring'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Söylentilerde yer alan bilgilere göre bu oyun ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Gelir kaynağının ise oyun içi satın alımlarla sağlanması planlanıyor. Tencent, Elden Ring'in mobil sürümünü Genshin Impact tarzı bir yapıya büründürmek istiyor. Elden Ring'in temel yapısı göz önüne alındığında bu durumun oyuna nasıl yedirileceği ise merak konusu.