Tencent Games Elden Ring'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir!
Tencent Games Elden Ring'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor Olabilir!
Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Tencent, Elden Ring'in mobil versiyonunu geliştiriyor olabilir. Teknoloji devi şirket, daha önce birçok büyük oyunun mobil versiyonunu yayınlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Söylentiye göre Elden Ring için oynaması ücretsiz bir mobil oyun geliştiriliyor.
Genshin Impact benzeri bir yapıya sahip olacak.
Elden Ring mobil projesi gerçekleşecek olsa bile uzun yıllar beklemeniz gerekebilir.
FromSoftware'in bir kısmı Tencent tarafından satın alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda