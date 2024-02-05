Microsoft Dümen Kırdı: Starfield Gibi Xbox Özel Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir
Microsoft Dümen Kırdı: Starfield Gibi Xbox Özel Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir
Microsoft cephesinde Xbox özel oyunlarına dair planlar değişmiş gibi görünüyor. Gelen haberlere göre yalnızca Xbox ve PC için çıkan pek çok yapım yakında PlayStation 5'e de gelebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Sony bazı PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirmişti.
Görünüşe göre Microsoft da Xbox özel oyunları için benzer bir formül izleme yolunda.
İddialar şimdilik söylenti boyutunda olsa da Microsoft'tan konuya ilişkin bir yalanlama gelmiş değil.
PlayStation 5 ve Nintendo Switch yolcusu olacak oyunlar bunlarla sınırlı olmayabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda