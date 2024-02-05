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Microsoft Dümen Kırdı: Starfield Gibi Xbox Özel Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir

Microsoft Dümen Kırdı: Starfield Gibi Xbox Özel Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.02.2024 - 18:37

Microsoft cephesinde Xbox özel oyunlarına dair planlar değişmiş gibi görünüyor. Gelen haberlere göre yalnızca Xbox ve PC için çıkan pek çok yapım yakında PlayStation 5'e de gelebilir.

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Sony bazı PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirmişti.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Sony bazı PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirmişti.

PlayStation'a özel olarak çıkan oyunlar birkaç yıl sonra PC kullanıcılarına da sunulmuş, kimi PlayStation kullanıcıları duruma tepkili olsalar da Sony bu oyunlarda iyi bir satış başarısı yakalamıştı.

Görünüşe göre Microsoft da Xbox özel oyunları için benzer bir formül izleme yolunda.

Görünüşe göre Microsoft da Xbox özel oyunları için benzer bir formül izleme yolunda.

Gelen bilgilere Microsoft cephesinde Xbox özel oyunlarını PlayStation ve hatta Nintendo Switch gibi diğer konsollara getirmek için tartışmalar başlamış vaziyette. Durum gerçek olursa PlayStation'ı pas geçen pek çok oyunu artık bu platformda da görebiliriz.

İddialar şimdilik söylenti boyutunda olsa da Microsoft'tan konuya ilişkin bir yalanlama gelmiş değil.

İddialar şimdilik söylenti boyutunda olsa da Microsoft'tan konuya ilişkin bir yalanlama gelmiş değil.

Bu iddiayı ilk dillendiren isimlerden olan The Verge'in kıdemli editörlerinden Tom Warren konuyu yazısında paylaştıktan sonra Hi-Fi Rush'tan sızdırılan bilgiler ışığında oyunun PlayStation 5 ve Nintendo Switch için de çıkabileceğini dile getirdi.

PlayStation 5 ve Nintendo Switch yolcusu olacak oyunlar bunlarla sınırlı olmayabilir.

PlayStation 5 ve Nintendo Switch yolcusu olacak oyunlar bunlarla sınırlı olmayabilir.

Aktarılanlara göre Xbox'ın en iddialı yapımı olan Starfiedl ve oyuncular tarafından beğeniyle karşılanan Hi-Fi Rush'ın yanında Sea of Thieves ve henüz çıkmamış olan Sea of Thieves'i de farklı konsollarda oynayabiliriz. Ancak tekrar belirtmekte fayda var, Microsoft cephesinden henüz konuya ilişkin doğrulama veya yalanlama gelmiş değil.

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