Microsoft Dümen Kırdı: Starfield Gibi Xbox Özel Oyunları PlayStation 5'e Gelebilir

Aktarılanlara göre Xbox'ın en iddialı yapımı olan Starfiedl ve oyuncular tarafından beğeniyle karşılanan Hi-Fi Rush'ın yanında Sea of Thieves ve henüz çıkmamış olan Sea of Thieves'i de farklı konsollarda oynayabiliriz. Ancak tekrar belirtmekte fayda var, Microsoft cephesinden henüz konuya ilişkin doğrulama veya yalanlama gelmiş değil.