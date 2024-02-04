The Last of Us Part III Geliştiriliyor Olabilir! Neil Druckman Konsepti Belirledi
The Last of Us Part III Geliştiriliyor Olabilir! Neil Druckman Konsepti Belirledi
The Last of Us Part II Remastered için yayınlanmış belgeselde, üçüncü oyun için birçok ipucu açıklığa kavuştu. Ayrıca iptal edilmiş bir yan hikâyeden bilgiler de öğrendik.
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Necil Druckman, Grounded II belgeselinde 3. oyun ile ilgili konuştu.
Bu hikâye için bir bölüm daha olabilir.
Tommy için de bir yan hikâye yazıldı
The Last of Us Part III için bekleyişiniz uzun sürebilir.
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Tommy'i neden öldürdünüz? Başrolün olmadığı Game Of Thrones özentisi bir hikâye yazmak mıydı amaç?