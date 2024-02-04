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The Last of Us Part III Geliştiriliyor Olabilir! Neil Druckman Konsepti Belirledi

The Last of Us Part III Geliştiriliyor Olabilir! Neil Druckman Konsepti Belirledi

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 10:01

The Last of Us Part II Remastered için yayınlanmış belgeselde, üçüncü oyun için birçok ipucu açıklığa kavuştu. Ayrıca iptal edilmiş bir yan hikâyeden bilgiler de öğrendik.

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Necil Druckman, Grounded II belgeselinde 3. oyun ile ilgili konuştu.

Necil Druckman, Grounded II belgeselinde 3. oyun ile ilgili konuştu.

19 Ocak'ta, The Last of Us Part II için bir Remastered sürümü çıktı. Bu yenilenmiş sürümde, teknik detaylar ve yeni modlar dışında bir de belgesel bulunuyor. Bu belgeselde, The Last of Us Part II'nin yapım aşamasına dair birçok detay paylaşıldı. Grounded II adındaki bu belgeselin sonunda da Neil Druckman, The Last of Us Part III için konsepti belirlediğinden bahsetti. Buna ek olarak üçüncü oyunun hikâyesinin hazır olmadığını da söyledi.

Bu hikâye için bir bölüm daha olabilir.

Bu hikâye için bir bölüm daha olabilir.

Yayınlanan belgeselin sonunda Neil Druckman, ' Bu hikâye için bir bölüm daha olabilir' ifadesine yer verdi. Bu da doğal olarak oyuncularda yeni bir oyunun sinyallerinin oluşmasına sebep oldu.

Tommy için de bir yan hikâye yazıldı

Tommy için de bir yan hikâye yazıldı

Druckman, belgeselde Tommy için bir hikâye yazıldığı fakat bu hikâyenin uygulamaya geçirilmeden kenara kaldırıldığından da bahsetti. Yazılan bu hikâye, The Last of Us Part 2'nin sonrasında geçecekti. Her ne kadar proje rafa kaldırılsa da, Druckman'a göre bu hikâyeyi ileri bir tarihte uygulamaya geçirilmiş bir şekilde görebiliriz.

The Last of Us Part III için bekleyişiniz uzun sürebilir.

The Last of Us Part III için bekleyişiniz uzun sürebilir.

Druckman, yeni oyun geliştirme sürecinden ziyade şirket içi düzeni sağlamakla uğraştıklarından bahsetti. Bunun yanında 3. oyunun hikâyesinin hazır olmaması da geliştirme süresini uzatacaktır. Kısaca, The Last of Us Part III için uzun yıllar bekleyebiliriz.

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Tommy'i neden öldürdünüz? Başrolün olmadığı Game Of Thrones özentisi bir hikâye yazmak mıydı amaç?