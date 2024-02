The Last of Us Part III Geliştiriliyor Olabilir! Neil Druckman Konsepti Belirledi

19 Ocak'ta, The Last of Us Part II için bir Remastered sürümü çıktı. Bu yenilenmiş sürümde, teknik detaylar ve yeni modlar dışında bir de belgesel bulunuyor. Bu belgeselde, The Last of Us Part II'nin yapım aşamasına dair birçok detay paylaşıldı. Grounded II adındaki bu belgeselin sonunda da Neil Druckman, The Last of Us Part III için konsepti belirlediğinden bahsetti. Buna ek olarak üçüncü oyunun hikâyesinin hazır olmadığını da söyledi.