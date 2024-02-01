Fatih Akın Death Stranding 2 Kadrosunda! Oyundan İlk Fragman Geldi

Oyunun yayınlanan fragmanında, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'a da yer verildi. Gösterilen kesitelere göre ünlü yönetmen, oyunun büyük bir kısmında bizlere eşlik edecek. Hideo Kojima, daha önce Guillerme Del Toro gibi ünlü isimleri de oyununa eklemişti.