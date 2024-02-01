Fatih Akın Death Stranding 2 Kadrosunda! Oyundan İlk Fragman Geldi
Fatih Akın Death Stranding 2 Kadrosunda! Oyundan İlk Fragman Geldi
Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda, birçok oyundan yeni detaylar gördük. Bu oyunlardan birisi de resmi olarak ismi açıklanan Death Stranding 2 On The Beach oldu.
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Death Stranding 2'nin resmî ismi On The Beach oldu.
Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de bizlerle birlikte olacak.
Çöllerden, karlı dağlara kadar uzanacak bir macera.
Death Stranding 2 On The Beach, 2025 yılında çıkacak.
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