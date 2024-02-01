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Fatih Akın Death Stranding 2 Kadrosunda! Oyundan İlk Fragman Geldi

Fatih Akın Death Stranding 2 Kadrosunda! Oyundan İlk Fragman Geldi

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 13:51

Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda, birçok oyundan yeni detaylar gördük. Bu oyunlardan birisi de resmi olarak ismi açıklanan Death Stranding 2 On The Beach oldu.

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Death Stranding 2'nin resmî ismi On The Beach oldu.

Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de bizlerle birlikte olacak.

Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de bizlerle birlikte olacak.

Oyunun yayınlanan fragmanında, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'a da yer verildi. Gösterilen kesitelere göre ünlü yönetmen, oyunun büyük bir kısmında bizlere eşlik edecek. Hideo Kojima, daha önce Guillerme Del Toro gibi ünlü isimleri de oyununa eklemişti.

Çöllerden, karlı dağlara kadar uzanacak bir macera.

Çöllerden, karlı dağlara kadar uzanacak bir macera.

İlk oyunun haritası çoğunlukla benzer bölgelerden oluşmaktaydı. Kojima da bu durumu farketmiş olacak ki bu oyunda birbirinden farklı bölgelerde dolaşacağız. Çölden tutun, karlı dağların zirvesine kadar uzanan maceramızda, doğal afetler de gerçekleşebilecek.

Death Stranding 2 On The Beach, 2025 yılında çıkacak.

Death Stranding 2 On The Beach, 2025 yılında çıkacak.

Yayınlanan fragmanda oyunun çıkış aralığı da verildi. Net bir çıkış tarihi olmasa da Death Stranding 2'yi 2025 yılında oynayacağız. Ayrıca Kojima, Death Stranding 2'den sonra yeni bir IP üzerinde çalışmaya başlayacağını da duyurdu.

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