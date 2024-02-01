Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Konsol
PlayStation Plus Şubat 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

PlayStation Plus Şubat 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:13

PlayStation Plus temel paket sahipleri için Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı. PlayStation Plus Essential aboneleri, bu ay 3 farklı oyun ile buluşacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu ayın Plus oyunları, 6 Şubat'ta erişime açılacak.

Bu ayın Plus oyunları, 6 Şubat'ta erişime açılacak.

PlayStation Plus temel paket sahipleri, her ay belirlenen oyunlara ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor. Tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek. Kütüphaneye ekledikten sonra aboneliğiniz devam ettiği sürece oyunlara erişebiliyorsunuz.

Bu ayın ilk oyunu, çıktığı gibi PlayStation Plus'a eklenecek FoamStars oluyor.

İkinci oyunumuz ise dur durak bilmeyen aksiyonu ile Rollerdrome olacak.

Şubat ayının son oyunu, Soulslike türündeki Steelrising olacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın