PlayStation Plus Şubat 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı!
PlayStation Plus Şubat 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı!
PlayStation Plus temel paket sahipleri için Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı. PlayStation Plus Essential aboneleri, bu ay 3 farklı oyun ile buluşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu ayın Plus oyunları, 6 Şubat'ta erişime açılacak.
Bu ayın ilk oyunu, çıktığı gibi PlayStation Plus'a eklenecek FoamStars oluyor.
İkinci oyunumuz ise dur durak bilmeyen aksiyonu ile Rollerdrome olacak.
Şubat ayının son oyunu, Soulslike türündeki Steelrising olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın