Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar! Pokimane Twitch Platformunu Bıraktığını Açıkladı

Ünlü yayıncı Pokimane, dün X hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, platforma veda ettiğini ve tüm güzel anılar için teşekkür ettiğini söyledi. Yaptığı bu paylaşımda, platformdan neden ayrıldığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.