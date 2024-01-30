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Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar! Pokimane Twitch Platformunu Bıraktığını Açıkladı

Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar! Pokimane Twitch Platformunu Bıraktığını Açıkladı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 01:46

Son günlerde birçok yayıncı, Twitch ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bunlara büyük türk yayıncılar da dahil olurken, globalden de birçok ünlü isim Twitch'i bıraktı.

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Pokimane ayrılık haberini X hesabından verdi!

Pokimane ayrılık haberini X hesabından verdi!
twitter.com

Ünlü yayıncı Pokimane, dün X hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, platforma veda ettiğini ve tüm güzel anılar için teşekkür ettiğini söyledi. Yaptığı bu paylaşımda, platformdan neden ayrıldığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Yayıncılığa 2013 yılında başlayan Pokimane, Youtube için de içerik üretiyordu.

Yayıncılığa 2013 yılında başlayan Pokimane, Youtube için de içerik üretiyordu.

10 yılı aşkın süredir bu platformda yayın yapan Pokimane, ayrılık mesajında da 'Bir devrin sonu, Twitch on yıldır benim evimdi' ifadesine yer verdi. Bunun yanında Pokimane, Youtube tarafında da ASMR, vlog ve podcast gibi içerikler üretiyordu.

Pokimane o kadar seviliyordu ki Twitch'in reklam yüzü olmayı bile başarmıştı.

Pokimane o kadar seviliyordu ki Twitch'in reklam yüzü olmayı bile başarmıştı.

Pokimane, Twitch üzerinde 9 milyonu aşkın takipçiye sahip. Bu istatistik de onu en fazla takipçiye sahip kadın yayıncı konumuna taşıyor. Bir zamanlar uygulama mağazalarında da Twitch'in reklam yüzü olmayı başarmıştı. Tüm bu başarıların ardından platformdan ayrılması da Pokimane ve hayranlarını üzdü.

Yayınlarına hangi platformda devam edeceği ise bilinmiyor.

Yayınlarına hangi platformda devam edeceği ise bilinmiyor.

Daha önce birçok yayıncı kendince sebeplerle Twitch'den ayrılmıştı. Bu ayrılıkların büyük bir kısmı ise yeni bir platform anlaşması ile sonuçlandı. Pokimane'nin yeni yayın platformu ise henüz bilinmiyor. Kesinliği bilinmemekle birlikte, son günlerde popülerliğini bir hayli artıran Kick platformundan bir hamle gelmesi olası.

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