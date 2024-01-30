Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar! Pokimane Twitch Platformunu Bıraktığını Açıkladı
Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar! Pokimane Twitch Platformunu Bıraktığını Açıkladı
Son günlerde birçok yayıncı, Twitch ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bunlara büyük türk yayıncılar da dahil olurken, globalden de birçok ünlü isim Twitch'i bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pokimane ayrılık haberini X hesabından verdi!
Yayıncılığa 2013 yılında başlayan Pokimane, Youtube için de içerik üretiyordu.
Pokimane o kadar seviliyordu ki Twitch'in reklam yüzü olmayı bile başarmıştı.
Yayınlarına hangi platformda devam edeceği ise bilinmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda