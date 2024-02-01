Devil May Cry Benzeri Aksiyon Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Açıklandı

Stellar Blade, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. İnsanlığın sonu gelmiş, hayatta kalan küçük bir kısım ise izole bir bölgede yaşamını sürdürmekte. Bununla birlilkte dış dünyada birçok tehlike de kol geziyor. Ana karakterimiz Eve'e düşen görev de bu tehlikeleri yok ederek gezegenin kaderini kurtarmak.