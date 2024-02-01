Devil May Cry Benzeri Aksiyon Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Açıklandı
Devil May Cry Benzeri Aksiyon Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Açıklandı
İlk duyurusu 2019 yılında gelen Stellar Blade'e dahil yeni detaylar açıklandı. Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda, oyuna dair birçok detay ve çıkış tarihi paylaşıldı.
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Stellar Blade, bizlere hızlı bir aksiyon vaat ediyor.
İnsanlığın kaderi bizim ellerimizde.
Aksiyon sekanslarının yanı sıra boss savaşları ve görev sistemlerinden de detaylar gösterildi.
Stellar Blade, 24 Nisan 2024'de Çıkacak.
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