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Devil May Cry Benzeri Aksiyon Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Açıklandı

Devil May Cry Benzeri Aksiyon Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Açıklandı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:46

İlk duyurusu 2019 yılında gelen Stellar Blade'e dahil yeni detaylar açıklandı. Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda, oyuna dair birçok detay ve çıkış tarihi paylaşıldı.

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Stellar Blade, bizlere hızlı bir aksiyon vaat ediyor.

İnsanlığın kaderi bizim ellerimizde.

İnsanlığın kaderi bizim ellerimizde.

Stellar Blade, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. İnsanlığın sonu gelmiş, hayatta kalan küçük bir kısım ise izole bir bölgede yaşamını sürdürmekte. Bununla birlilkte dış dünyada birçok tehlike de kol geziyor. Ana karakterimiz Eve'e düşen görev de bu tehlikeleri yok ederek gezegenin kaderini kurtarmak.

Aksiyon sekanslarının yanı sıra boss savaşları ve görev sistemlerinden de detaylar gösterildi.

Aksiyon sekanslarının yanı sıra boss savaşları ve görev sistemlerinden de detaylar gösterildi.

State of Play'de yayınlanan fragmanda birçok boss savaşı gördük. Bu savaşların yanı sıra yan görevlerin ve oyunun gidişatını etkileyecek seçimlerden de bahsedildi. Rol yapma ögelerini  bünyesinde barındıracak olan Stellar Blade de seçimlerimizin de oyuna etkisi olacak.

Stellar Blade, 24 Nisan 2024'de Çıkacak.

Stellar Blade, 24 Nisan 2024'de Çıkacak.

2019 yılında duyurulan, isim değişikliğine giden ve ertelenen yapım, bu yılın ilk çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Sadece PlayStation 5 için çıkacak yapım, 26 Nisan'da erişime açılacak.

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