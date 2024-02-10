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EA SPORTS FC 24'ü Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz!

EA SPORTS FC 24'ü Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:47

29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülen ve futbol severlerin ilgisini cezbetmeyi başaran EA SPORTS FC 24'ü bugün konuğumuz olarak alıyor ve masaya yatırıyoruz. Oyun nedir ne değildir gelin birlikte bakalım ve diğer oyuncular neler düşünüyor hep birlikte görelim.

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1. EA SPORTS FC 24 çıkış tarihi, detayları ve yenilikleri.

1. EA SPORTS FC 24 çıkış tarihi, detayları ve yenilikleri.

29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülen EA SPORTS FC 24, FIFA ile olan anlaşmanın bitmesinden sonra isim değişikliğine giderek oyuncuların karşısına yenilenmiş bir hayliyle çıktı. EA SPORTS FC adıyla yola devam edecek olan serinin ilk oyunu FC 24 ise adeta biz futbol severlere güzel hatırlar bırakmak için hazırlanmış gibi.

2. FC 24'te kullanılan gelişmiş oyun motoru en gerçekçi fizik deneyimini sunmak için tasarlanmış.

2. FC 24'te kullanılan gelişmiş oyun motoru en gerçekçi fizik deneyimini sunmak için tasarlanmış.

HyperMotionV teknolojisini kullanan FC 24, aynı zamanda geliştirilmiş Frostbite oyun motoruyla da en gerçekçi fizik deneyimini oyunculara sunmaya çalışıyor. HyperMotionV teknolojisi ise gerçek hayatta yaşanan aksiyonları oyuna yansıtmak için kullanılan bir teknoloji ve futbolcuları kontrol ederken, top sürerken veya düşerken bu fiziksel detayları çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz.

3. Kariyer modu içerisindeki yenilikler;

3. Kariyer modu içerisindeki yenilikler;

FC 24 içerisinde dilerseniz oyuncu dilerseniz teknik direktör olarak kariyer modunu oynayabilme şansınız bulunuyor. 

  • Teknik direktör kariyeri: Şayet oyunu teknik direktör kariyeri modunda oynamak istiyorsanız o halde bu sene gelen yenilikleri bilmenizde fayda var. Taktiksel vizyon ve yeni antrenör özellikleri sayesinde daha gerçekçi bir simülasyon deneyimine erişebiliyorsunuz. Artık oyun içerisindeki teknik direktörlük felsefenizi belirleyerek maçlara daha odaklı bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz. 

  • Oyuncu kariyeri: Bu serinin en sevilen oyun modlarından birisi olan oyuncu kariyerinde ise artık kendi menajerinize sahip olabiliyorsunuz. Artık istediğiniz takıma 'beni alın' çağrısı yapabilme özelliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda daha gelişmiş sinematik ara sahneler ile birlikte sürükleyici bir serüven siz oyuncuları bekliyor olacak. Ayrıca Dinamik Anlar özelliği de sizi dünya yıldızı olmanız konusunda bir adım öne taşıyacak.

4. Ultimate Team içerisindeki yenilikler;

4. Ultimate Team içerisindeki yenilikler;

EA SPORTS FC 24 içerisinde şüphesiz en çok oynanan oyun modlarından birisi olan Ultimate Team, bu sene de oyunculara harika bir deneyim sunmayı başarabiliyor. Kendi takımınızı kurduğunuz ve dünyanın dört bir yanındaki futbolcularla birlikte rakiplerinize karşı mücadele ettiğiniz Ultimate Team içerisinde yeni özelliklerin başında ise oyuncu geliştirmeleri yer alıyor. Artık takımınız içerisindeki bir oyuncu kartını geliştirebilir ve sizden istenilen görevleri yaparak o oyuncu kartını çok daha iyi noktalara getirebilirsiniz. 

Öte yandan Ultimate Team içerisinde yer alan farklı oyun modları da yine her zaman ki gibi çok çeşitli olmaya devam ediyor. Aynı zamanda artık kimya oluşturmak çok daha kolay bir hale gelmiş durumda. Birazdan bahsedeceğimiz kadın futbolcularla birlikte oluşturduğunuz takımla rakiplerinize meydan okumaya hazır olun!

5. En büyük yeniliklerden birisi ise kadın futbolcuların oyuna dahil edilmesi oldu.

5. En büyük yeniliklerden birisi ise kadın futbolcuların oyuna dahil edilmesi oldu.

EA SPORTS FC 24 ile birlikte bu sene kadın futbolcuları ve kadın futbol takımlarını da görmeye başladık. Bu takımlarla oynayabiliyor veya dilersek teknik direktör kariyeri üzerinden bir hikaye moduna geçebiliyoruz. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi Ultimate Team içerisinde de artık kadın futbolcuları ve erkek futbolcuları birleştirerek karma bir takım oluşturabiliyoruz. Bu durum aynı zamanda kimya oluşturmak için de güzel bir alternatif sunuyor.

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6. Biraz da Steam üzerinden kullanıcı yorumlarına bakalım;

6. Biraz da Steam üzerinden kullanıcı yorumlarına bakalım;

Düşüncelerimizi adeta özetleyen bir inceleme olmuş. Oyunun gerçekçilik kısmı FIFA 23'e göre çok daha artmış durumda. Aynı zamanda gözle görülür bir teknik gelişim söz konusu. Fiyat konusu tartışılır pek tabii ancak uzun saatler oynayacağınızı da hesaba katmak gerekiyor.

7. "FIFA 23 ile aynı diyenler henüz FC 24'ü oynamamış olanlardır" demiş bir abimiz...

7. "FIFA 23 ile aynı diyenler henüz FC 24'ü oynamamış olanlardır" demiş bir abimiz...

EA SPORTS FC 24'ün gelişmiş Frostbite motoruyla birlikte daha gerçekçi fizikler ve görseller ortaya koyduğunuz biliyoruz. Aynı zamanda oyun sistemi açısından da artık daha gerçekçi ve teknik bir futbol anlayışı oyun içerisinde yer alıyor. Bu arada UFC 5 sesini buradan da duyuralım diyoruz, PC tarafına gelir mi sevgili yetkililer?

8. Erling Haaland artık kapak yıldızı, peki önümüzdeki senelerde sizce kim olur?

8. Erling Haaland artık kapak yıldızı, peki önümüzdeki senelerde sizce kim olur?

Haaland'ın başarısı elbette EA SPORTS FC 24'ün kapak yıldızı olmasıyla taçlanmış gibi duruyor. Ayrıca onunla oyun içerisinde rüzgar estirerek goller atmak oldukça keyifli. Öte yandan kadın oyuncuları istemeyenlerin bu futbolcuları pek fazla tanımıyor olması da bir etken olarak gösterilebilir. En azından incelemeyi yazan arkadaşımızın ortaya attığı bu fikir bizce gayet makul.

9. Hakemlerin kararları artık çok daha doğru noktalarda veriliyor 👌

9. Hakemlerin kararları artık çok daha doğru noktalarda veriliyor 👌

EA SPORTS FC 24 içerisinde verilen hakem kararları artık oyuncuları çok daha memnun eder bir seviyede. Özellikle kırmızı kartlık pozisyonlarda futbolcuların gözünün yaşına bakılmadan kartlar havada uçuşuyor. Hem kariyer modu içerisinde hem de Ultimate Team içerisinde bu gibi ince düşünülen detayları oyun içerisinde sıkça göreceksiniz.

10. Bizler de "oynanır!" diyoruz ve yazımızın sonuna geliyoruz.

10. Bizler de "oynanır!" diyoruz ve yazımızın sonuna geliyoruz.

EA SPORTS FC 24 bu sene farklı, hem de gerçekten farklı. Daha gelişmiş görsellik, HyperMotionV teknolojisi ile gelen yenilikler, oyun içi dinamik değişiklikleri ve çok daha fazlası sizleri bekliyor olacak.

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