EA SPORTS FC 24'ü Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz!

EA SPORTS FC 24 içerisinde şüphesiz en çok oynanan oyun modlarından birisi olan Ultimate Team, bu sene de oyunculara harika bir deneyim sunmayı başarabiliyor. Kendi takımınızı kurduğunuz ve dünyanın dört bir yanındaki futbolcularla birlikte rakiplerinize karşı mücadele ettiğiniz Ultimate Team içerisinde yeni özelliklerin başında ise oyuncu geliştirmeleri yer alıyor. Artık takımınız içerisindeki bir oyuncu kartını geliştirebilir ve sizden istenilen görevleri yaparak o oyuncu kartını çok daha iyi noktalara getirebilirsiniz.

Öte yandan Ultimate Team içerisinde yer alan farklı oyun modları da yine her zaman ki gibi çok çeşitli olmaya devam ediyor. Aynı zamanda artık kimya oluşturmak çok daha kolay bir hale gelmiş durumda. Birazdan bahsedeceğimiz kadın futbolcularla birlikte oluşturduğunuz takımla rakiplerinize meydan okumaya hazır olun!