EA SPORTS FC 24'ü Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz!
EA SPORTS FC 24'ü Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz!
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1. EA SPORTS FC 24 çıkış tarihi, detayları ve yenilikleri.
2. FC 24'te kullanılan gelişmiş oyun motoru en gerçekçi fizik deneyimini sunmak için tasarlanmış.
3. Kariyer modu içerisindeki yenilikler;
4. Ultimate Team içerisindeki yenilikler;
5. En büyük yeniliklerden birisi ise kadın futbolcuların oyuna dahil edilmesi oldu.
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6. Biraz da Steam üzerinden kullanıcı yorumlarına bakalım;
7. "FIFA 23 ile aynı diyenler henüz FC 24'ü oynamamış olanlardır" demiş bir abimiz...
8. Erling Haaland artık kapak yıldızı, peki önümüzdeki senelerde sizce kim olur?
9. Hakemlerin kararları artık çok daha doğru noktalarda veriliyor 👌
10. Bizler de "oynanır!" diyoruz ve yazımızın sonuna geliyoruz.
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