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Oyundaki 3 Piksellik Kadın Karakter Yüzünden Yengeden Azar İşiten Oyuncunun Dramı

Oyundaki 3 Piksellik Kadın Karakter Yüzünden Yengeden Azar İşiten Oyuncunun Dramı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 15:23

Derdi yalnızca biraz mobil oyun oynamak olan oyuncunun sevgilisinden yediği trip size de bugüne kadar gördüğünüz tüm kıskançlık krizlerini unutturacak.

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Bu zamana dek yaşadığınız en garip kıskançlık anı neydi bilemiyoruz ancak insanın bazen tüm mantığını bir kenara bıraktığı anlar olmuyor değil.

Bu zamana dek yaşadığınız en garip kıskançlık anı neydi bilemiyoruz ancak insanın bazen tüm mantığını bir kenara bıraktığı anlar olmuyor değil.

Bu oyuncu da oyundeki gemisini sevgilisiyle paylaştıktan sonra yengeden yediği ibretlik tribi paylaşarak kıskançlık konusunda ufkumuzu açtı desek yeridir!

Bu oyuncu da oyundeki gemisini sevgilisiyle paylaştıktan sonra yengeden yediği ibretlik tribi paylaşarak kıskançlık konusunda ufkumuzu açtı desek yeridir!
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Yalnızca kafasının ucu görünen 3 piksellik kadın karakteri biraz fazla ciddiye alan kadının bu halleri ise bazı oyuncuların anılarını depreştirdi.

Kimileri hanımefendiyi haksız bulsa da...

Kimileri hanımefendiyi haksız bulsa da...
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Bazı örnekler ise kafa karıştırdı!

Bazı örnekler ise kafa karıştırdı!
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Ve gördük ki oyunları aldatmalarına aracı eden sadakatsiz partnerlerin sayısı hiç de az değilmiş.

Ve gördük ki oyunları aldatmalarına aracı eden sadakatsiz partnerlerin sayısı hiç de az değilmiş.
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Fakat bazı beyler bu kıskançlığa gayet okey görünüyorlar!

Fakat bazı beyler bu kıskançlığa gayet okey görünüyorlar!
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Güldük eğlendik, şimdi de size soralım.

Güldük eğlendik, şimdi de size soralım.
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Sizin yaşadığınız veya yaşattığınız en garip kıskançlık anı neydi?

Sizin yaşadığınız veya yaşattığınız en garip kıskançlık anı neydi?
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Buyurun yorumlara, goygoyunu yapalım!

Buyurun yorumlara, goygoyunu yapalım!
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