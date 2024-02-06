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Anlamadıklarımızda Bugün: Twitch Masum Bir Pokemon Emojisini Cinsel İçerik Sebebiyle Banladı!

Anlamadıklarımızda Bugün: Twitch Masum Bir Pokemon Emojisini Cinsel İçerik Sebebiyle Banladı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 21:16

Twitch platformu üzerinde genellikle Pokemon yayınları yapan SBCoop isimli bir yayıncı, kanalına özel olan Pokemon emojisinin yasaklanmasıyla şoka uğramış durumda. Gerekçe olarak 'Cinsel içerik veya çıplaklık görüntüleri içermesi' gösterilmiş durumda. 

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Platformun son dönemlerde aldığı kararlar tartışma konusuyken ortaya çıkan bu durum oldukça ilgi çekici bir hal aldı.

Platformun son dönemlerde aldığı kararlar tartışma konusuyken ortaya çıkan bu durum oldukça ilgi çekici bir hal aldı.

Twitch son zamanlarda değiştirdiği yayın politikaları ile sürekli gündeme gelmeye başlamışken ortaya çıkan bu ilginç haber ise sosyal medya üzerinden tepki topladı.

SBCoop isimli Twitch yayıncısına gelen şu ilginç mesaja bir bakın;

SBCoop isimli Twitch yayıncısına gelen şu ilginç mesaja bir bakın;
twitter.com

Yayıncının kullandığı Pokemon Bonsly emojisine Twitch tarafından yasak getiriliyor. Sebep olarak ise 'Cinsel içerik veya çıplaklık görüntüleri içermesi' gösteriliyor. Bir Pokemon karakteri olan Bonsly'nin başına gelen bu ban sebebi sizce normal mi?

Yasaklanan emoji ise sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Yasaklanan emoji ise sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Çoğu kullanıcı bunun bir saçmalık olduğunu belirtiyor. Özellikle Pokemon evrenine hakim kişilerin bu kararı veremeyeceğini düşünüyorlar. Ancak cinsellik içerdiği düşünülen bu emoji artık banlanmış durumda ve yayıncının sohbet kısmında kullanılamıyor.

Aslında Bonsly kartına bir gönderme var.

Aslında Bonsly kartına bir gönderme var.

Yayıncının kullandığı bu Bonsly emojisi aslında orijinal Pokemon kartlarından birisine gönderme olarak gösteriliyor. Fakat yine de Twitch tarafından bir açıklama yapılmış değil. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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