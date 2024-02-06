Anlamadıklarımızda Bugün: Twitch Masum Bir Pokemon Emojisini Cinsel İçerik Sebebiyle Banladı!
Anlamadıklarımızda Bugün: Twitch Masum Bir Pokemon Emojisini Cinsel İçerik Sebebiyle Banladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Platformun son dönemlerde aldığı kararlar tartışma konusuyken ortaya çıkan bu durum oldukça ilgi çekici bir hal aldı.
SBCoop isimli Twitch yayıncısına gelen şu ilginç mesaja bir bakın;
Yasaklanan emoji ise sosyal medyada gündem olmuş durumda.
Aslında Bonsly kartına bir gönderme var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda