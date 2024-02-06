Capcom Çıldırdı Resident Evil 9 Dahil Beş Yeni Resident Evil Oyunu Geliştiriliyor
Capcom Çıldırdı Resident Evil 9 Dahil Beş Yeni Resident Evil Oyunu Geliştiriliyor
Son çıkan söylentilere göre Capcom, 5 yeni Resident Evil oyunu üzerinde çalışıyor. Bu oyunlardan birisi de seriyi devam ettirecek olan oyun Resident Evil 9 olacak.
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Capcom çoğu remake olmak üzere beş yeni oyun üzerinde çalışıyor.
Söylentilerde yer alan Resident Evil 9, 2025 yılında çıkabilir
Resident Evil 5 ve Code Veronica Remake geliştiriliyor.
Umut kesilen Revelations serisi de geri dönebilir.
Son oyun hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.
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