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Capcom Çıldırdı Resident Evil 9 Dahil Beş Yeni Resident Evil Oyunu Geliştiriliyor

Capcom Çıldırdı Resident Evil 9 Dahil Beş Yeni Resident Evil Oyunu Geliştiriliyor

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 18:01

Son çıkan söylentilere göre Capcom, 5 yeni Resident Evil oyunu üzerinde çalışıyor. Bu oyunlardan birisi de seriyi devam ettirecek olan oyun Resident Evil 9 olacak.

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Capcom çoğu remake olmak üzere beş yeni oyun üzerinde çalışıyor.

Capcom çoğu remake olmak üzere beş yeni oyun üzerinde çalışıyor.

Sızıntıları ile ünlü DuskGolem'in raporuna göre Capcom, Resident Evil markasını 5 yeni oyun ile büyütmeye devam edecek. Bu oyunlardan bazıları bir remake projesi olurken bazıları da seriyi devam ettirecek yapımlar olacak.

Söylentilerde yer alan Resident Evil 9, 2025 yılında çıkabilir

Söylentilerde yer alan Resident Evil 9, 2025 yılında çıkabilir

Serinin son çıkan ana devam oyunu Village, bundan 3 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Ardından 4. oyunun yeniden yapımı ile karşımıza çıkan Capcom, şimdi gözleri devam oyununa çevirdi. Söylentilere göre de devam oyununun 2025 yılında oyuncularla buluşması planlanıyor. Duyurusunun ise bu yıl içerisinde yapılması bekleniyor.

Resident Evil 5 ve Code Veronica Remake geliştiriliyor.

Resident Evil 5 ve Code Veronica Remake geliştiriliyor.

Capcom'un Resident Evil 2 ile başlattığı Remake furyası, hız kesmeden devam ediyor. En son dördüncü oyunun Remake sürümünü yapan geliştirici ekip, gözü başka oyunlara da dikti. Söylentiler doğrultusunda Resident Evil 5 ve Code Veronica için de bir remake sürüm gelitşirilme aşamasında.

Umut kesilen Revelations serisi de geri dönebilir.

Umut kesilen Revelations serisi de geri dönebilir.

Son oyununu 2015 yılında çıkartan ve ardından sessizliğe gömülen Revelations serisi de geliştirme aşamasında olan oyunlardan bir tanesi. Sızıntılarda yer alan bilgilere göre Revelations için bir devam oyunu geliştiriliyor.

Son oyun hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Son oyun hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Sızıntılarda yer alan oyunların 4 tanesinin ismini biliyoruz. Bunun yanında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir başka Resident Evil oyunu da geliştirme aşamasında. Resident Evil 9'un çıkışı ile birlikte bu gizemli projeye dair detayları da öğreneceğimizi umuyorum.

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