Capcom Çıldırdı Resident Evil 9 Dahil Beş Yeni Resident Evil Oyunu Geliştiriliyor

Capcom'un Resident Evil 2 ile başlattığı Remake furyası, hız kesmeden devam ediyor. En son dördüncü oyunun Remake sürümünü yapan geliştirici ekip, gözü başka oyunlara da dikti. Söylentiler doğrultusunda Resident Evil 5 ve Code Veronica için de bir remake sürüm gelitşirilme aşamasında.