Konami Sürpriz Yaptı Ücretsiz Silent Hill Oyunu The Short Message Çıktı!
Konami Sürpriz Yaptı Ücretsiz Silent Hill Oyunu The Short Message Çıktı!
Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda Silent Hill oyunlarından birçok yeni bilgi edindik. Bu oyunlardan birisi de fragmanının yayınlanmasından hemen sonra çıkan The Short Message oldu.
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Fragmanı yayınlanan Silent Hill: The Short Message ücretsiz bir şekilde çıktı!
Psikolojik korku ve şiddet içeren oyunun hikâyesi sızdırılmıştı.
Oyunu anlamak için daha önce Silent Hill oyunu oynamış olmanıza gerek yok.
The Short Message, seride daha önce denenmemiş şeyleri içeriyor.
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