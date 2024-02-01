Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Konami Sürpriz Yaptı Ücretsiz Silent Hill Oyunu The Short Message Çıktı!

Konami Sürpriz Yaptı Ücretsiz Silent Hill Oyunu The Short Message Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 13:16

Bugün gerçekleşen State of Play sunumunda Silent Hill oyunlarından birçok yeni bilgi edindik. Bu oyunlardan birisi de fragmanının yayınlanmasından hemen sonra çıkan The Short Message oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fragmanı yayınlanan Silent Hill: The Short Message ücretsiz bir şekilde çıktı!

Psikolojik korku ve şiddet içeren oyunun hikâyesi sızdırılmıştı.

Psikolojik korku ve şiddet içeren oyunun hikâyesi sızdırılmıştı.

Silent Hill: The Short Message'in hikayesi daha önce sızdırılmıştı. Bu sızıntılara göre psikolojik korku ve şiddeti bir arada kullanacak bu yapımda, ana karakterimiz Anita. Arkadaşı Maya'dan gelen mesajların peşine düşen Anita, korku dolu bir yolculuğa çıkacak ve hiç beklemediği şeylerle karşılaşacak.

Oyunu anlamak için daha önce Silent Hill oyunu oynamış olmanıza gerek yok.

Oyunu anlamak için daha önce Silent Hill oyunu oynamış olmanıza gerek yok.

Yapımcıların yaptığı açıklamaya göre The Short Message'ı oynamak için önceki oyunları oynamanıza gerek yok. Bu yapım, Silent Hill dünyasını merak edenler ve ilk defa girecekler için tasarlandı. Eğer siz de bu seriye aşina olmak ve korku dozunuzu almak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde The Short Message'ı deneyimleyebilirsiniz.

The Short Message, seride daha önce denenmemiş şeyleri içeriyor.

The Short Message, seride daha önce denenmemiş şeyleri içeriyor.

Oyunun başındaki isim olan Motoi Okamoto, PlayStation Blog'da paylaştığı bir gönderide oyun ile iligi detaylardan bahsetti. Bu detaylara göre bu The Short Message, biraz daha deneysel bir yapıya sahip. Oyunda yenilik deneme şanslarının olduğunu ve bu şansı kullandıklarını belirten Motoi, oyuncuların oyunu deneyim etmesini ve yorumlamasını da istiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?