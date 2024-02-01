Konami Sürpriz Yaptı Ücretsiz Silent Hill Oyunu The Short Message Çıktı!

Yapımcıların yaptığı açıklamaya göre The Short Message'ı oynamak için önceki oyunları oynamanıza gerek yok. Bu yapım, Silent Hill dünyasını merak edenler ve ilk defa girecekler için tasarlandı. Eğer siz de bu seriye aşina olmak ve korku dozunuzu almak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde The Short Message'ı deneyimleyebilirsiniz.