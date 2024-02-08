Evlenilecek İdeal Erkek Profili Nedir? Bir Kadın, 'Etliye Sütlüye' Karışmayan Erkek Profilini Açıkladı!

'@devrims.baskayaa' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın, kadınlara evlenilecek erkek profili tavsiyesinde bulundu.
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O kadın, 'Evlenilecek ideal erkek profili' diyerek yaptığı paylaşımda tavsiye olarak 'Gamer erkeklerle evlenin' dedi.
O kadın sözlerinin devamında ise, 'Oyun bağımlısı erkek kulağa biraz korkutucu gelse de bence evlilikteki ideal erkek budur. Etkiye sütlüye karışmazlar, gerekmedikçe dışarıya dahi çıkmazlar. Arkadaşlarıyla fink fink dışarıda gezmeleri yok ve insanlarla muhatap seviyeleri sıfır. Yani daima yanınızdalar, dizinizin dibindeler ve tam anlamıyla kontrol noktanızdalar' dedi.
İşte o video: 👇
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