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Subnautica 2 Geliyor! Önümüzdeki Yıl Erken Erişim Olarak Çıkacak

Subnautica 2 Geliyor! Önümüzdeki Yıl Erken Erişim Olarak Çıkacak

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:16

Çıkışının ardınan geçen 10 yılın ardından, yeni Subnautica oyunu ile ilgili ilk detayları öğrendik. Oyun, önümüzdeki yıl erken erişim olarak çıkacak.

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Subnautica 2 ile ilgili ilk detaylar, ilk oyunun çıkışından 10 yıl sonra geldi.

Subnautica 2 ile ilgili ilk detaylar, ilk oyunun çıkışından 10 yıl sonra geldi.

Subnautica'nın geliştiricisi Unknown Worlds, yeni oyunları ile ilgili birçok detayı oyuncularla paylaştı. Bu detaylara göre de Subnautica 2, önümüzdeki yıl erken erişim olarak çıkacak. Geliştirici ekibin açıklamalarına göre de bu yılın sonlarına doğru oyun ile ilgili birçok yeni bilgi paylaşılacak.

Servis oyunu olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Servis oyunu olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Subnautica 2 ile ilgili çıkan ilk haberlere göre bu yapım bir servis oyunu olacaktı. Bu durumun serinin hayranları tarafından tepki ile karşılanması sonucunda geliştirici ekip bir açıklama yaptı. Subnautica 2 bir servis oyunu olmayacak ve herhangi bir oyun içi satın alım modeli benimsemeyecek.

Dört kişiye kadar eşli oyuncu desteği sunacak.

Dört kişiye kadar eşli oyuncu desteği sunacak.

Yeni gelecek Subnautica oyunu ile birlikte oyuna 4 kişilik eşli oyuncu modu eklenecek. Bu mod, arkadaşlarımızla oynamaya olanak sağlayacak. Tabii isteyenler oyunu tek başına da deneyimleyebilecek. Geliştirici ekibin açıklamalarına göre Subnautica 2, tek kişilik oyun deneyimi için tasarlandı. Yani oyunun ana odağı multiplayer olmayacak.

Subnautica 2, Unreal Engine 5'in gücünü kullanacak.

Subnautica 2, Unreal Engine 5'in gücünü kullanacak.

Subnautica'nın ilk oyunu Unity oyun motoru ile geliştirilmişti. Subnautica 2, yeni nesil grafik motoru olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu da görselliğin büyük bir gelişim göstereceği anlamına geliyor.

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