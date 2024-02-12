Subnautica 2 Geliyor! Önümüzdeki Yıl Erken Erişim Olarak Çıkacak
Subnautica 2 Geliyor! Önümüzdeki Yıl Erken Erişim Olarak Çıkacak
Çıkışının ardınan geçen 10 yılın ardından, yeni Subnautica oyunu ile ilgili ilk detayları öğrendik. Oyun, önümüzdeki yıl erken erişim olarak çıkacak.
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Subnautica 2 ile ilgili ilk detaylar, ilk oyunun çıkışından 10 yıl sonra geldi.
Servis oyunu olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Dört kişiye kadar eşli oyuncu desteği sunacak.
Subnautica 2, Unreal Engine 5'in gücünü kullanacak.
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