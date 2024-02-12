Subnautica 2 Geliyor! Önümüzdeki Yıl Erken Erişim Olarak Çıkacak

Subnautica 2 ile ilgili çıkan ilk haberlere göre bu yapım bir servis oyunu olacaktı. Bu durumun serinin hayranları tarafından tepki ile karşılanması sonucunda geliştirici ekip bir açıklama yaptı. Subnautica 2 bir servis oyunu olmayacak ve herhangi bir oyun içi satın alım modeli benimsemeyecek.