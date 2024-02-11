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153 TL Değerindeki Zombi Temalı CO-OP Desteğine Sahip Oyun Steam'de Bedava

153 TL Değerindeki Zombi Temalı CO-OP Desteğine Sahip Oyun Steam'de Bedava

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 13:56

Epic Games Store'dan sonra haftanın bir bedavası da Steam cephesinden geldi. Steam değeri 4,99 dolar, yani yaklaşık 153 TL olan oyun Steam'de tüm kullanıcılar için ücretsiz.

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Steam bu kez bir bedava oyun müjdesiyle karşımızda.

Steam bu kez bir bedava oyun müjdesiyle karşımızda.

Geçtiğimiz aylarda yıllardır sürdürdüğü TL desteğine son vererek ülkemizde fiyatları dolara çeken Steam'in bu kararı sonrasında oyun fiyatları ciddi oranda artmış, kimi oyunları uyguladığı yerel fiyatlandırma da buna çare olmamıştı.

Bedava oyunumuz ise 4,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Ultimate Zombie Defense.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Steam'e giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesindeki arama kısmına oyunun adını yazarak ilgili sayfaya gidin. Sonrasında oyunun sayfasının altında yer alan 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyuna sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyuna sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Zira oyun kısa bir süre için ücretsiz olarak kalacak. 11 Şubat saat 21:00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak sonrasında oyunu almak isterseniz 4,99 doları gözden çıkartmanız gerekecek.

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