153 TL Değerindeki Zombi Temalı CO-OP Desteğine Sahip Oyun Steam'de Bedava
153 TL Değerindeki Zombi Temalı CO-OP Desteğine Sahip Oyun Steam'de Bedava
Epic Games Store'dan sonra haftanın bir bedavası da Steam cephesinden geldi. Steam değeri 4,99 dolar, yani yaklaşık 153 TL olan oyun Steam'de tüm kullanıcılar için ücretsiz.
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Steam bu kez bir bedava oyun müjdesiyle karşımızda.
Bedava oyunumuz ise 4,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Ultimate Zombie Defense.
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Oyuna sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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