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Milli Gururumuz Arda Güler EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Listesinde

Milli Gururumuz Arda Güler EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Listesinde

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.02.2024 - 13:50

Real Madrid forması giyen Arda Güler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç yıldızımız EA Sports FC 24'ün Geleceğin Yıldızları listesine de girmeyi başardı.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Takımı Real Madrid'in Girona ile oynadığı son maçta forma şansı bulan Arda Güler bu maçtaki performansıyla övgü toplarken takımına da rakibi karşısında bir penaltı kazandırmayı bildi.

Arda Güler şimdi de EA Sports FC 24'ün Geleceğin Yıldızları listesinde.

Arda Güler şimdi de EA Sports FC 24'ün Geleceğin Yıldızları listesinde.

Dünyanın dört bir yanından 23 yaş altı genç yeteneklere yer verilen listede yer alan her oyuncunun göz kamaştıran yetenekleri ile burada yer alıyor ve her birinin küresel bir simge haline gelebilmek için gereken yeterliliklere sahip olduğu özellikle belirtiliyor.

Arda Güler'in EA Sports FC 24 kartı ve özellikleri de ortaya çıktı.

Arda Güler'in EA Sports FC 24 kartı ve özellikleri de ortaya çıktı.

Toplam puan olarak 89 gibi yüksek bir puan kapmayı başaran Arda Güler'in top sürme puanı 84, şut puanı 83, pas puanı 90, çalım puanı 93 iken defans ve fizik puanları ise 63 seviyesinde.

Arda Güler'in yer aldığı EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Takım 1'de yer alan tüm futbolcular ise şu şekilde;

Arda Güler'in yer aldığı EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Takım 1'de yer alan tüm futbolcular ise şu şekilde;

  • Trinity Rodman (Washington Spirit)

  • Jérémy Doku (Manchester City)

  • Alejandro Garnacho (Man. Utd)

  • Alejandro Balde (Barcelona)

  • Lauren James (Chelsea)

  • Harvey Elliott (Liverpool)

  • Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

  • Arda Güler (Real Madrid)

  • Castello Lukeba (RB Leipzig)

  • Pablo Barrios Rivas (Athletico Madrid)

  • Yann Aurel Bisseck (Inter Milan)

  • Margaux Le Mouël (Paris FC)

  • Jun Endo (Angel City)

  • Naomi Girma (San Diego Wave)

Bir zamanların genç yeteneklerine de yer veren EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları İkonları Takım 1 listesi ise şu şekilde;

Bir zamanların genç yeteneklerine de yer veren EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları İkonları Takım 1 listesi ise şu şekilde;

  • Emmanuel Petit

  • Hernán Crespo

  • Paolo Maldini

  • Roberto Carlos

  • Ronaldinho

  • Clarence Seedorf

  • Steven Gerrard

  • Wayne Rooney

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