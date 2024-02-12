Milli Gururumuz Arda Güler EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Listesinde
Milli Gururumuz Arda Güler EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Listesinde
Real Madrid forması giyen Arda Güler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç yıldızımız EA Sports FC 24'ün Geleceğin Yıldızları listesine de girmeyi başardı.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
Arda Güler şimdi de EA Sports FC 24'ün Geleceğin Yıldızları listesinde.
Arda Güler'in EA Sports FC 24 kartı ve özellikleri de ortaya çıktı.
Arda Güler'in yer aldığı EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Takım 1'de yer alan tüm futbolcular ise şu şekilde;
Bir zamanların genç yeteneklerine de yer veren EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları İkonları Takım 1 listesi ise şu şekilde;
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