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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Palworld Liderliği Kaptırdı!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Palworld Liderliği Kaptırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:22

2024 daha ilk haftalarından itibaren 2023'ü pek de aratmayacak dolulukta seyretmeye başlamıştı. Bu hafta liste düşüşler ve yükselişlerle yeniden şekillendi.

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1. Helldivers 2 ilk haftasında liderlik koltuğunu kaptı.

1. Helldivers 2 ilk haftasında liderlik koltuğunu kaptı.

Müthiş bir çıkış yakalayan Helldivers 2 eğlenceli oynanışı ve akıcı aksiyonu ile hem eleştirmenler hem de oyunculardan olumlu yorumlar kapmayı başardı. 39,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyun liderliğini ne kadar devam ettirebilecek göreceğiz.

2. Counter-Strike 2 Palworld fırtınasını atlatsa da liderliği yine bulamadı.

2. Counter-Strike 2 Palworld fırtınasını atlatsa da liderliği yine bulamadı.

Haftalardır alıştığımız liderlik koltuğundan uzak olan CS2 geçtiğimiz haftaya göre üç sıra birden yükselerek ikinciliğe oturdu. Dişli rakibi Palworld'e bu hafta fark atmayı başaran oyunun liderliği tekrar kapıp kapmayacağını ise göreceğiz.

3. Bu haftanın yıldızı parlayan oyunlarından biri de PUBG: Battlegrounds oldu.

3. Bu haftanın yıldızı parlayan oyunlarından biri de PUBG: Battlegrounds oldu.

Oynaması tamamen ücretsiz olan sevilen battle royale oyunu oyuncularının ilgisini yeni harita içerikler ve etkinlikler ile üzerinde tutma konusunda hayli başarılı.

4. Palworld bu hafta sağlam çakıldı.

4. Palworld bu hafta sağlam çakıldı.

Sürpriz çıkışıyla neredeyse her oyuncunun bir anda radarına giren Palworld yıllardır hayalini kurduğumuz bir açık dünya Pokemon oyununa en yakın deneyimi sunuyordu. Henüz erken erişim aşamasında bulunan oyun haftalarca liderliğini korumayı başarmıştı.

5. Valve'ın efsane oyunu Dota 2 öyle böyle yükselmedi!

5. Valve'ın efsane oyunu Dota 2 öyle böyle yükselmedi!

Listenin epey gerilerinden gelip tam 28 sıra birden yükselerek kendini aylar sonra ilk beş içerisinde bulunan Dota 2'nin namını anlatmaya gerek yok. Valve'ın sevilen MOBA oyunu kemik kitlesini korumayı hala başarıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Call of Duty

  • Apex Legends

  • Steam Deck

  • Granblue Fantasy: Relink

  • Enshrouded

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