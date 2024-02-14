Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Palworld Liderliği Kaptırdı!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Palworld Liderliği Kaptırdı!
2024 daha ilk haftalarından itibaren 2023'ü pek de aratmayacak dolulukta seyretmeye başlamıştı. Bu hafta liste düşüşler ve yükselişlerle yeniden şekillendi.
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1. Helldivers 2 ilk haftasında liderlik koltuğunu kaptı.
2. Counter-Strike 2 Palworld fırtınasını atlatsa da liderliği yine bulamadı.
3. Bu haftanın yıldızı parlayan oyunlarından biri de PUBG: Battlegrounds oldu.
4. Palworld bu hafta sağlam çakıldı.
5. Valve'ın efsane oyunu Dota 2 öyle böyle yükselmedi!
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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