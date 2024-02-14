Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Palworld Liderliği Kaptırdı!

Müthiş bir çıkış yakalayan Helldivers 2 eğlenceli oynanışı ve akıcı aksiyonu ile hem eleştirmenler hem de oyunculardan olumlu yorumlar kapmayı başardı. 39,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyun liderliğini ne kadar devam ettirebilecek göreceğiz.