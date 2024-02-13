Popüler Serinin 460 TL Değerindeki Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!

14,99 dolar, yani yaklaşık 640 TL değerindeki oyun yalnızca kısa bir süre için ücretsiz kalacak. 15 Şubat saat 19:00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak bu tarihi kaçırırsanız oyuna sahip olmak için 14,99 doları gözden çıkartmanız gerekecek.