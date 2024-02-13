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Popüler Serinin 460 TL Değerindeki Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!

Popüler Serinin 460 TL Değerindeki Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 22:21

Koşun bedava oyun var! Aksiyon dozunu arşa çıkartan, oyun dünyasında zombi denince akla gelen ilk serilerden olan Dead Island'ın 460 TL değerindeki ilk oyunu Steam'de kısa süre için ücretsiz oldu.

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Zombileri seven, aksiyona bayılan bir oyuncuysanız Dead Island serisini duymamış olmanız hayli düşük bir ihtimal.

Zombileri seven, aksiyona bayılan bir oyuncuysanız Dead Island serisini duymamış olmanız hayli düşük bir ihtimal.

İlk oyunuyla 2011 yılında tanıştığımız seri keyifli oynanışına ek olarak tutturduğu tatlı mizahi ton ile de öne çıkıyordu. Oyuncular ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar kapmayı başaran ilk oyunun ardından gelen Dead Island: Riptide'ın ardından ise seri geçtiğimiz yıla kadar derin bir sessizliğe gömülmüştü.

640 TL değerindeki Dead Island: Riptide Definitive Edition Steam'de ücretsiz oldu.

640 TL değerindeki Dead Island: Riptide Definitive Edition Steam'de ücretsiz oldu.

2011 çıkışlı ilk oyunun ardından 2013 yılında karşımıza çıkan Dead Island: Riptide bizleri bir zamanlar tropik bir cennet olsa da şimdi zombilerin kol gezdiği bir distopyaya dönüşen Banoi adasına götürüyor. 4 kişiye kadar co-op desteği de sunan oyun biraz zombi pataklayıp sinir stres atmak için biçilmiş kaftan.

Peki Dead Island: Riptide Definitive Edition'a Steam üzerinden nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki Dead Island: Riptide Definitive Edition'a Steam üzerinden nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Steam'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına oyunun adını yazarak oyun sayfasına gidin. Ardından oyun sayfasının biraz aşağısında yer alan kısımda 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

oyunu kapmak için acele etmenizde fayda var.

oyunu kapmak için acele etmenizde fayda var.

14,99 dolar, yani yaklaşık 640 TL değerindeki oyun yalnızca kısa bir süre için ücretsiz kalacak. 15 Şubat saat 19:00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak bu tarihi kaçırırsanız oyuna sahip olmak için 14,99 doları gözden çıkartmanız gerekecek.

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