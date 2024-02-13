Popüler Serinin 460 TL Değerindeki Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!
Popüler Serinin 460 TL Değerindeki Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!
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Zombileri seven, aksiyona bayılan bir oyuncuysanız Dead Island serisini duymamış olmanız hayli düşük bir ihtimal.
640 TL değerindeki Dead Island: Riptide Definitive Edition Steam'de ücretsiz oldu.
Peki Dead Island: Riptide Definitive Edition'a Steam üzerinden nasıl ücretsiz sahip olacağız?
oyunu kapmak için acele etmenizde fayda var.
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