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Steam Değeri 230 TL Olan Yarış Oyunu GOG'da Ücretsiz Oldu!

Steam Değeri 230 TL Olan Yarış Oyunu GOG'da Ücretsiz Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:26

Good Old Games yani bilinen adıyla GOG platformu ara sıra verdiği ücretsiz oyunlarla bizlerin gönlünü kazanmayı başarmış bir platform. Bu sefer ise Steam mağaza değeri 230 TL olan bir yarış oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

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Steam değeri 230 TL olan oyun ücretsiz oldu;

Steam değeri 230 TL olan oyun ücretsiz oldu;

2005 yılında çıkan ve kendine has türüyle oyuncuların ilgisini toplayan FlatOut GOG üzerinde tamamen ücretsiz oldu. Serinin bu ilk oyunu bildiğimiz yarış oyunlarından çok daha farklı bir konumda yer alıyor.

FlatOut içerisinde araçlar parçalanabiliyor ve adeta bir savaş durumu söz konusu!

FlatOut içerisinde araçlar parçalanabiliyor ve adeta bir savaş durumu söz konusu!

2005 senesinde çıkmasına rağmen oldukça detaylı bir fizik motoruna ev sahipliği yapan FlatOut, aynı zamanda içerisinde birden fazla oyun modu barındırıyor. Dilediğinizi seçerek farklı farklı maceralara atılma şansınız bulunuyor.

Oyunu almak için sadece 3 gününüz var!

Oyunu almak için sadece 3 gününüz var!

GOG platformu üzerinden oyunu hesabınıza eklemek için yaklaşık 3 günlük bir süreniz bulunuyor. Şayet süre dolduğunda oyun tekrar fiyatlı bir şekilde karşınıza çıkacak ve bundan sonra oynamak için satın almanız gerekecek.

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit;

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit;

  • GOG hesabınıza giriş yapın. Eğer yoksa yeni bir tane oluşturun.

  • Anasayfa üzerinde 'Giveaway' yazan kutucuğu bulun ve tıklayın. 

  • Açılan sayfada 'Add to library' butonuna basın ve gerekli sayfaları ilerletin. 

Hepsi bu kadar basit. Artık oyununuz sonsuza kadar kütüphanenizde yer alacak.

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