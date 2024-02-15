Steam Değeri 230 TL Olan Yarış Oyunu GOG'da Ücretsiz Oldu!
Steam Değeri 230 TL Olan Yarış Oyunu GOG'da Ücretsiz Oldu!
Good Old Games yani bilinen adıyla GOG platformu ara sıra verdiği ücretsiz oyunlarla bizlerin gönlünü kazanmayı başarmış bir platform. Bu sefer ise Steam mağaza değeri 230 TL olan bir yarış oyununu ücretsiz olarak sunuyor.
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Steam değeri 230 TL olan oyun ücretsiz oldu;
FlatOut içerisinde araçlar parçalanabiliyor ve adeta bir savaş durumu söz konusu!
Oyunu almak için sadece 3 gününüz var!
Yapmanız gerekenler ise oldukça basit;
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